برلمانية تطالب بدعم مجتمعي للمراة المعيلة وتشيد بجهود الدولة

أشادت النائبة هالة ابو السعد عضو مجلس النواب، بالجهود التي تقوم بها الجهات المعنية لدعم المراة المعيلة سواء بتقديم الدعم الفني والتقني والمالي داعية تكثيف هذه الجهود وتوسيع مفهوم المرأة المعيلة ليشمل عدد كبير من السيدات.



وقالت "ابو السعد" في تصريحات خاصة، أن مفهوم المعيلات يتسع دون أن يقتصر فقط على السيدة التي توفى زوجها وإنما أيضًا من تعول الاسرة بسبب عجز الزوج او تجاهله الانفاق على الأولاد، مؤكدة أن المرأة يقع على كاهلها مسؤوليات شاقة.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن السيدات المعيلات شريحة مهمة داخل المجتمع ولابد أن تتكاتف جميع الوزارات لدعم الشريحة الأكثر احتياجًا ولا تكتفي فقط بتقديم الدعم النقدي وإنما عبر رؤية وخطة لدعمهن بشكل قوي.



وأضافت "أبو السعد" أنه يجب أن يتكاتف الجميع لدعم هذا المشروع سواء المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية معقبة:"هذه الشريحة تعاني معاناة كبيرة سواء بطبيعة الوظائف التي يعملن فيها دون أن توفر لهن الحماية الحقيقية او بسبب عدم توفر نظم التأمين الصحي والاجتماعي لهن".



كان مجلس الوزراء قد أصدر تقريرًا بشأن الجهود التي بذلها كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمجلس القومي للمرأة، بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالمرأة المعيلة وفي القرى الأكثر احتياجًا.



وأشار التقرير، إلى تزايد إجمالي القروض التي ضخها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للسيدات خلال الأربع سنوات الأخيرة؛ إذ تزايد عدد المشروعات والمبالغ المنصرفة للسيدات خلال تلك السنوات، ليرتفع إلى 118806 مشروعات خلال عام 2018، بإجمالي مبالغ منصرفة بلغت 1,885 مليار جنيه خلال هذا العام، وذلك مقارنة بعام 2015 الذي بلغ فيه عدد المشروعات 88564 مشروعًا بإجمالي مبالغ منصرفة بلغت 1,019 مليار جنيه.