ترامب يعلن رده المنتظر على الرسوم الجمركية الصينية

نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانه أنه "بدءا من أول أكتوبر، سترتفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25% إلى 30%".



وأضاف ترامب "الرسوم الجمركية على بقية الواردات الصينية وقيمتها 300 مليار دولار والتي من المقرر أن يبدأ سريانها في أول سبتمبر ستكون بنسبة 15% وليس 10%".



وتوعد ترامب اليوم برد مناسب على قرار صيني بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.



وكشفت الصين اليوم الجمعة عن رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية تُقدر قيمتها بنحو 75 مليار دولار، وذلك في أحدث تصعيد للنزاع التجاري الطويل الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم.



وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنها ستفرض رسوما إضافية بنسبة خمسة أو عشرة بالمئة على 5078 منتجا أمريكي المنشأ منها منتجات زراعية ونفط خام وطائرات صغيرة وسيارات.



وسيبدأ تطبيق الرسوم على بعض المنتجات في الأول في سبتمبر على أن تسري الرسوم على بقية المنتجات في 15 ديسمبر.

