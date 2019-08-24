1.3 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة نسبة 74.1 % من إجمالى التعاملات الأسبوع الماضي على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.6 % و العرب على 8.3 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.



وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 252.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 141.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 67.0 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 24.0 % و سجل العرب 9.0 %.



وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,372.6 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 967.2 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 45.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.