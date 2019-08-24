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حوادث

اليوم.. محاكمة 3 متهمين لقتلهم سائقا لسرقة سيارته بحلوان

السبت 24/أغسطس/2019 - 06:00 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
عمرو خليفة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، محاكمة 3 متهمين، بتهمة قتل سائق لسرقة سيارته بمنطقة مقابر عرب راشد بحلوان.

كانت النيابة العامة أحالة المتهمين "عمر .ن. ص" نقاش، و "مختار. ر.ع" عامل بناء، و "محمد. ن.م" سائق، إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة تهمة القتل العمد لـ"فتحي عبد الغفار محمد"، سائق وسرقة سيارته ومتعلقاته الشخصية، بعد تقيد المجنى عليه، والتعدى عليه بعصا وتهديده بسلاح أبيض "مطواه" وشنقه بشال بمنطقة مقابر عرب راشد بحلوان.

كانت البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شخص مكبل اليدين والقدمين وملقأ بمنطقة مقابر عرب راشد بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لـ"فتحى عبد الغفار" بها عدة طعنات وآثار خنق بالرقبة، تم نقل الجثة إلى المشرحة.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "عمر ن" نقاش، و"مختار ر" عامل، و "محمد ن"، وباعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بهدف سرقة سيارة المجنى عليه، وهاتفه المحمول ومبالغ مالية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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