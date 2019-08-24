صراع التماسيح.. معركة عنيفة داخل نهر دينتري الأسترالية

دخل اثنان من التماسيح الضخمة في معركة عنيفة بالمياه المالحة كادت تخلع أسنانهما نتيجة الصراع الحاد الذي وقع بينهما.



وأظهرت اللقطات التي التقطها السائحون على طول نهر دينتري في مدينة كوينزلاند الأسترالية التماسيح الذكور التي تحمل اسم سكارفيس ولومبي وهي تسبح جنبًا إلى جنب قبل عض بعضهما البعض.



ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، قال مصور الفيديو أن هذا الصراع افضل معركة شاهدها منذ 32 عامًا.



وكان التمساح الأكبر حجمًا يسيطر على النهر لمسافة 10 كيلومترات ، ودارت المعركة بين التمساحين لإبقاء التمساح الأصغر سنًا في مكانه.



