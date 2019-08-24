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اقتصاد

الجمارك: الإفراج عن 219 سيارة نقل وميكروباص بقيمة 67.4 مليون جنيه خلال يوليو

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:00 ص
جمارك السيارات
جمارك السيارات
محمد يحيى
أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة على شكيو مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال شهر يوليو 2019 عن 1273 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للإستخدام الشخصى والتجارى .

بلغت قيمة هذه السيارات 228 مليونا و557 ألفا و 181 جنيها فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 95 مليونا و 298 ألفا و 469 جنيها.

بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 59 مليونا و 302 الف و 490 جنيها والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة 41 ألفا و 282 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 154 مليونا و 642 ألفا و 241 جنيها.

وخلال شهر يوليو 2019 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 219 سيارة نقل وميكروباص للإستخدام التجارى بقيمة 67 مليونا و 463 ألفا و 310 جنيهات .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 18 مليونا و 686 ألفا و 376 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 12 مليونا و 201 ألف و 307 جنيهات والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة 576 ألفا و 175 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 31 مليونا و 463 الفا و 858 جنيها .

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر يوليو 2019 عن 1492 سيارة ركوب ملاكى وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 296 مليونا و20 ألفا و 491 جنيها خلال يوليو 2019 ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 186 مليونا و 106 الاف و 99 جنيها.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر يوليو 2019 حوالى 181 سيارة كما تم إعادة تصدير 77 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

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