عمرو بركات يتحدث عن مركزه المفضل واحترافية الجونة.. فيديو

تحدث عمرو بركات، لاعب نادي الجونة، عن انطباعاته واستعدادات الفريق بمعسكر سلوفينيا الذي يستمر حتى التاسع والعشرين من أغسطس الحالي.



وقال عمرو بركات في حوار للصفحة الرسمية لنادي الجونة إن معسكر الفريق الحالي يشابه معسكرات الفرق الأوربية بالظبط.



وأضاف نجم الأهلي السابق:" تعلمت في بلجيكا الاحتراف من ناحية الطعام والنوم، وهنا في الجونة نعمل بنفس الاحترافية" مستطردًا:" الشغل يتم على أعلى مستوى، ونفس الأجواء في الجونة هي هي التي وجدتها في بلجيكا".



وعن مركزه المفضل قال: "مركزي المفضل رقم 8 في وسط الملعب وعلى الطرف، في ناشئي الأهلي كنت ألعب ناحية اليسار".







