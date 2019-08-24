اليوم.. محاكمة 11 متهما بجلب المخدرات لداخل البلاد بالإسكندرية

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار مجدى محمد نواره ، وعضوية المستشارين رفعت عامر ، وعمر سويدان وأمانة محمد البغدادى وصلاح خليل، قضية محاكمة 11 متهما بجلب المخدرات الى داخل البلاد عبر مركب صيد.



بدأت الواقعة فى مارس 2019 بدائرة قسم شرطة الجمرك بعد ضبط مركب صيد ، تحمل كميات كبيرة من مخدر الحشيش ، وعلى متن المركب المتهم "حسن.ع. ح. 47 سنة صياد من كفر الشيخ، و مدحت .ا م. 17 سنة صياد من كفر الشيخ، سعيد.م.ح 20 سنة صياد من رشيد، سعيد. ح.س 33 سنة صياد من كفر الشيخ ، علاء.م م 32 سنة صياد من كفر الشيخ، فوزى م. ف . 22 سنة طالب من البحيرة، أسامة.م. ف. 25 سنة طالب من البحيرة، كريم.ج.م 27 سنة صياد من كفر الشيخ، علاء. م. ا. 15 سنة صياد، شادى.م.ح. 20 سنة، صياد، سعيد.ا.ا. 42 سنة صياد.