ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحبه لـ عمرو دياب تحصد 3.7 مليون مشاهدة.. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:02 ص
عمرو دياب - بحبه
عمرو دياب - بحبه
سعيد فراج
حقق الفنان عمرو دياب نجاحًا كبيرًا بأغنية «بحبه» من ألبومه الجديد «أنا غير» المنتظر طرحه كاملًا في شهر أغسطس الجاري، إذ حققت أغنية "بحبه" 3 ملايين و705 ألف مشاهدة بعد طرحها يوم الخميس 1 أغسطس الماضي، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

أغنية «بحبه» لـ عمرو دياب، من كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: محمد يحيى، وتوزيع موسيقي: أسامة الهندي، وإنتاج: ناي فور ميديا.

وكان عمرو دياب، قد طرح برومو الأغنية الرئيسية من ألبومه «أنا غير» مؤخرًا، وأعلنت صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عن طرح الأغنية كاملة قريبًا.

وحققت النسخة المسربة من الأغنية انتشارًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

والنسخة التي تم تسريبها لأغنية "أنا غير" ريمكس للأغنية وليست الأغنية الأصلية، حيث سجل عمرو دياب نسختين من الأغنية واحدة أصلية والأخرى "ريمكس" مثلما حدث في ألبومه الماضي "كل حياتي" عندما صدرت أغنية "باين حبيت" بنسختين.

ومن المتوقع أن يطرح عمرو دياب عبر قناته الرسمية على يوتيوب الأغنية الأصلية قريبًا.

"أنا غير" من كلمات أحمد مرزوق، ولحن محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو دياب يحصد 400 ألف مشاهد في يوم واحد بـ بحبه

عمرو دياب يحصد 1.2 مليون مشاهدة في يوم واحد بـ بحبه

عمرو دياب يحصد 1.4 مليون مشاهدة في يوم واحد بـ بحبه

خلال أسبوع.. بحبه لـ عمرو دياب تحصد 1.65 مليون مشاهدة

بحبه لـ عمرو دياب تحصد 1.85 مليون مشاهدة فى أسبوع .. فيديو

بحبه لـ عمرو دياب تتخطى 2 مليون مشاهدة في أسبوع .. فيديو

ترشيحاتنا

حفلة أهداف.. الأهلي يكتسح اطلع بره 9 - 0 في تمهيدي أبطال أفريقيا.. فيديو

لن يكمل المباراة .. إصابة قوية لمدافع النادي الاهلى أمام اطلع بره .. فيديو

منة فضالي تبهر متابعيها بجمالها بعدة صور من مسلسل قيد عائلي 2

زهير قنوع يشيد بـ نسرين طافش: فنانة شاملة.. وهكذا علقت نسرين

بحقنة مخدر.. مدمنة تقتل رضيعها وتلقيه في كيس قمامة

وقف ريهام سعيد وبرنامج صبايا على قناة الحياة بعد تصريحاتها عن السمنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني شاكر يتألق فى حفله بمحكى القلعة.. صور

على أوتار الهارب ونفخات الفلوت.. ليلة سيمفونية في القلعة بحضور البسطاء

بعد تصدرها تريند.. شاهد | أجمل إطلالات شمس الكويتية وأكثرها جدلا