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رياضة

اخبار الرياضة.. رحيل نجم الاهلي.. رد قوي من احمد حسن على ريهام سعيد..الفوز الاول لـ تريزيجيه

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:50 م
نور عادل
ريهام سعيد
ريهام سعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 23 - 8 - 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:

حفلة أهداف.. الأهلي يكتسح اطلع بره 9 - 0 في تمهيدي أبطال أفريقيا.. فيديو
اكتسح فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي منافسه فريق اطلع برا بتسعة اهداف دون رد بالمباراة التي أقيمت اليوم في استاد الجيش ببرج العرب في اياب الدوري التمهيدي لدوري ابطال افريقيا... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.

بصور والدته.. رد قوي من احمد حسن على ريهام سعيد
رد احمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، على الاعلامية ريهام سعيد، وذلك بعدم اثارتها الجدل بهجومها على اصحاب الوزن الزائد في احد حلقات برنامجها التلفزيوني... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.

بمشاركة تريزيجيه.. استون فيلا يحقق فوزه الأول بالدوري الإنجليزي على ايفرتون.. فيديو
حقق فريق استون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه الفوز على منافسه فريق ايفرتون الانجليزي بالمباراة التي اقيمت اليوم باستاد فيلا بارك في اطار الاسبوع الثالث من عمر الدوري الانجليزي... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.

سفير مصر في الكونغو يستقبل بعثة بيراميدز قبل مواجهة إيتوال
استقبل السفير حاتم قنديل سفير مصر بدولة الكونغو برازفيل المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس بعثة الفريق الذي يستعد لمواجهة إيتوال يوم الأحد المقبل في إياب.. لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.


مهاجم إفريقي بديل.. نجم وهداف الاهلي على أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء
بات المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي أعتاب الرحيل من القلعة الحمراء... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.

فريدة عثمان تحصد ذهبية ١٠٠ متر فراشة بالمغرب
أضافت السباحة المصرية العالمية فريدة عثمان، ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب لتحصد ذهبيتها الثانية.. لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.

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