جدل برلماني حول وقف تدريب العاملين بالدولة.. برلماني: عدم تدريبهم يوفر فرص عمل جديدة.. وآخر: يسبب ركودا لسوق العمل ومواكبة تطور العصر

في حالة رسوب الموظف بالدورات التدريبية.. برلمانية تطالب بتحمل الموظف نصف التكلفة

برلماني يكشف أهمية تدريب العاملين بالدولة

برلماني يطالب بإعداد مراكز تدريبية لموظفي الدولة بالمحافظات

طالب النائب عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن تقوم وزارة القوى العاملة بوقف تدريب العاملين بجميع الوزارات لاستغلال هذه المبالغ التي يتم صرفها في هذه الدورات التدريبية في توفير فرص عمل جادة للشباب للقضاء على نسبة البطالة في مصر.وحول هذا الأمر، استطلع موقع "صدى البلد" آراء عدد من أعضاء مجلس النواب، حيث اكدو جميعًا أن تدريب العاملين مهم جدًا لرفع الكفاءة ومواكبة تطور العصر من التكنولوجيا والأساليب الحديثة، مما لقي جدلا وتباينا في الآراء حول أهمية التدريب من عدمه، فمنهم من طالب بأن تكون مراكز التدريب قريبة من مكان الموظفين بالمحافظات لعدم وجود تكلفة تضاف على كاهل الدولة، ومنهم من طالب بوقفة لتوفير فرص عمل.في البداية، شددت سماح سعد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة أن تقوم وزارة القوي العاملة بوقف تدريب العاملين بجميع الوزارات لاستغلال هذه المبالغ التي يتم صرفها في هذه الدورات التدريبية في توفير فرص عمل، معقبة: "لابد أن تشتمل هذه الدورات على ضوابط".وقالت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات لـ"صدي البلد"، إن من أهم الضوابط التي لابد أن تأخذ بها الحكومة في عمل تدريبات لموظفي الدولة هي عدم تدريب الموظفين ذوي الأعمار الكبرى، وتدريب الموظفين الذين تتراوح أعمارهم من 30 إلى 40 سنة.وأوضحت النائبة أن من أبرز الضوابط أيضا أن يتم عمل اختبارات جادة لجميع الموظفين الذين تم تدريبهم لمعرفة استجابتهم التدريب من عدمه، وفي حالة عدم الاستجابة يتم إعادة التدريب ويتحمل الموظف نصف تكلفة التدريب حتى يحقق الغرض المرجو منه ولا يكون وسيلة للتهرب من الحضور والانصراف.وأكدت النائبة ضرورة أن يكون هناك مراكز تدريبية قريبة من أماكن المتدربين لسهولة التنقل وعدم صرف بدلات تنقل ضخمة تضيف أعباء على الدولة.فيما تحفظ محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مطالب النائب عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة، لوقف تدريب العاملين بدولة لتوفير فرص عمل جديدة، معقبًا: "لا يمكن الاستغناء عن تدريب العاملين".وقال محمد بدراوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن التدريب مهم جدًا لرفع الكفاءة ومواكبة تطورات العصر، ضاربًا المثل بمنظومة التعليم الجديدة وتطبيق التابلت على الطلاب، حيث إنه لابد من تدريب المدرسين على كيفية استخدام التابلت في توصيل المعلومة وتوسيع دائرة المعلومات والمعرفة لدى الطلاب، خصوصا في ظل سعي الدولة للميكنة والاعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير.وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن هناك عدة أمور من الممكن أن تستخدمها الحكومة في توفير فرص عمل جديدة، وهي جذب شريحة أكبر من المستثمرين لإنشاء مشاريع تقلل نسبة البطالة، فضلا عن الاهتمام بالصناعة لتوفير فرص عمل جديدة.وقال سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وقف تدريب العاملين بدولة ركود في كفاءة العاملين بالدولة، مما ينتج عنه عدم القدرة على استخدام الأساليب الحديثة.وأضاف سمير البطيخي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدورات التدريبية التي يحصل عليها الموظف ضرورية لرفع كفاءته وقدرته على التصرف في أصعب المواقف التي تحتاج إلى رد فعل سريع، لافتًا إلى أن الدولة تعمل بخطة تدريبية للعاملين لنقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تحتاج إلى موظفي لديه القدرة على التعامل مع الأجهزة الحديثة واستخدام التكنولوجيا بشكل طبيعي.وأكد عضو لجنة الشئون الصناعية بالبرلمان ضرورة إعداد مراكز تدريبية للعاملين بالدولة لخفض نسبة التنقلات التي تحدث من محافظة لأخرى، فضلا عن سهولة التنقل وتوفير الجهود والوقت.