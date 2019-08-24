قطار المحاكمات اليوم.. محاكمة 47 متهما لاقتحامهم قسم شرطة التبين.. ومحاكمة المتهمين بقتل كويتى فى العجوزة لسرقته

محاكمات اليوم:

- محاكمة 6 متهمين لقتلهم كويتي فى العجوزة لسرقته

- إعادة محاكمة 47 متهما فى قضية اقتحام قسم التبين

- إعادة محاكمة 6 متهمين فى احداث مجلس الوزراء

- محاكمة 4 متهمين فى قضية فساد الاوقاف

- محاكمة 11 متهمًا فى قضية "فساد القمح الكبرى"

- محاكمة 3 متهمين لقتلهم سائق لسرقة سيارته بحلوان

- نظر طعون بطلان إلغاء فرض رسوم على واردات "حديد البليت"





تشهد ساحات المحاكم اليوم السبت، نظر العديد من القضايا الهامة على رأسها محاكمة المتهمين بقتل كويتي فى العجوزة، وكذلك محاكمة 47 متهما لاقتحامهم قسم شرطة التبين، وغيرهما من المحاكمات الاخرى.



فتنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته.



كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة , أن الخادمة عزيزة إمبارك محمد 32 سنة ربة منزل مكنت الذئاب البشرية "على رحيم" 30 سنة "ميكانيكي سيارات" وعبد الرحمن شعبان 19 سنة "عامل" من دخول مسكن المجنى عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه وقاما بتقييده وطرحه أرضا واستوليا على المبالغ المالية.. حاول المجني عليه الاستغاثة فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد ازهاق روحه ليتمكنا من اتمام السرقة والفرار بالمسروقات حيث تواجد باقي المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين اتمام المخطط الاجرامي.



اعترف المتهمون تفصيلا بارتكابهم الواقعة وأجروا تمثيلا لجريمتهم بمسرح الحادث وجاءت مطابقة لما سردوه باعترافاتهم وما تم ضبطه اثار مادية و ما ورد بتحريات جهات البحث واقوال شهود الواقعة وما انتهت اليه تقارير مصلحة الطب الشرعي بان سبب الوفاة اسفكسيا الخنق.



وتنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، رابع جلسات إعادة محاكمة 47 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين".



تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.



كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.



جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.



وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.



وتنظر الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقده بأكاديمية الشرطة، إعادة اجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى والتى عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم وسكرتارية احمد صبحي.



تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.



ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.



كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.



وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.



وتنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 4 متهمين في اتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد وزارة الأوقاف».



كان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام قد أحال 4 متهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات قيامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف.



وأفادت التحقيقات أن «المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم بأن حصلوا للمتهم الرابع للحصول على قطع اراضي تابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، وقاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقع صحيح، بأن أخبرت المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ ۱۲۵ جنيها للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه ۱۷۵ جنيها للمتر المربع، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي، بينما وافق عليها المتهمان الثانى والثالث بتوقيعهما واعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها بنية استعمال المحرر الزور فيما زور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض».



وتنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، محاكمة 11 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى".



تعقد الجلسة بعضوية المستشارين طلبة فوزى وأحمد عزت وعماد عفيفي، وسكرتارية محمد السيد ووليد السيد.



وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.



وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.



وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين" وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.



وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، محاكمة 3 متهمين، بتهمة قتل سائق لسرقة سيارته بمنطقة مقابر عرب راشد بحلوان.



كانت النيابة العامة أحالة المتهمين "عمر .ن. ص" نقاش، و "مختار. ر.ع" عامل بناء، و "محمد. ن.م" سائق، إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة تهمة القتل العمد لـ"فتحي عبد الغفار محمد"، سائق وسرقة سيارته ومتعلقاته الشخصية، بعد تقيد المجنى عليه، والتعدى عليه بعصا وتهديده بسلاح أبيض "مطواه" وشنقه بشال بمنطقة مقابر عرب راشد بحلوان.



كانت البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شخص مكبل اليدين والقدمين وملقأ بمنطقة مقابر عرب راشد بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لـ"فتحى عبد الغفار" بها عدة طعنات وآثار خنق بالرقبة، تم نقل الجثة إلى المشرحة.



وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "عمر ن" نقاش، و"مختار ر" عامل، و "محمد ن"، وباعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بهدف سرقة سيارة المجنى عليه، وهاتفه المحمول ومبالغ مالية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.



وتنظر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى محمد نواره ، وعضوية المستشارين رفعت عامر، وعمر سويدان وأمانة محمد البغدادى وصلاح خليل، قضية محاكمة 11 متهما بجلب المخدرات الى داخل البلاد عبر مركب صيد.



بدأت الواقعة فى مارس 2019 بدائرة قسم شرطة الجمرك بعد ضبط مركب صيد ، تحمل كميات كبيرة من مخدر الحشيش ، وعلى متن المركب المتهم "حسن.ع. ح. 47 سنة صياد من كفر الشيخ، و مدحت .ا م. 17 سنة صياد من كفر الشيخ، سعيد.م.ح 20 سنة صياد من رشيد، سعيد. ح.س 33 سنة صياد من كفر الشيخ ، علاء.م م 32 سنة صياد من كفر الشيخ، فوزى م. ف . 22 سنة طالب من البحيرة، أسامة.م. ف. 25 سنة طالب من البحيرة، كريم.ج.م 27 سنة صياد من كفر الشيخ، علاء. م. ا. 15 سنة صياد، شادى.م.ح. 20 سنة، صياد، سعيد.ا.ا. 42 سنة صياد.



وتنظر المحكمة الإدارية العليا، 48 طعن مقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب من المتضررين من الحكم الصادر، بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".



وقالت الطعون، إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم علي خامات البيلت، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الاضرار بالاقتصاد القومي، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد.



وأكدت الطعون، أن كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم علي واردات البيلت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجة للحديد في مصر، موضحًا أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، مشيرًا بأن فور صدور حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض رسوم البيلت، تعرضت شركاتهم بأضرار جسيمة فور صدور الحكم وهبطت أسهمها .