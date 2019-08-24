تشتعال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين..بكين تفرض رسوما جمركية وواشنطن ترد بمنع الشركات الأمريكية من التعامل معها..البورصة الأمريكية تشهد خسارة كبيرة بعد تصريحات ترامب

الصين تفرض رسوما جمركية على منتجات أمريكية

ترامب يرد برسوم جمركية على البضائع الأمريكية بنسبة تصل إلي 30 %

خسارة شديدة في البورصة الامريكية بعد تغريدات ترامب

الرئيس الأمريكي يهاجم بنك الاحتياط الفيدرالي



نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة تغريدات غاضبة، علق فيها على قرار الصين فرض رسوم جمركية انتقامية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.



وكتب ترامب في تغريدته موجها كلامه للأمريكيين "دولتكم خسرت تريليونات من الدولارات أمام الصين على مدى سنوات طوال. لقد سرقوا حقوق ملكيتنا الفكرية بقيمة مليارات الدولارات سنويًا، وهم يريدون الاستمرار في ذلك. لن أدع ذلك يحدث. إننا لسنا بحاجة إلى الصين وبصراحة سنكون في وضع أفضل بدونها".



وأضاف ترامب "إن الحجم الهائل من الأموال التي ربحتها وسرقتها الصين من الولايات المتحدة عامًا بعد آخر لمدة عقود يجب أن يتوقف وسوف يتوقف. إن شركاتنا الأمريكية العظيمة مطالبة بالبحث فورًا عن بديل للصين، بما في ذلك سحب استثماراتها من الصين وضخها في الولايات المتحدة".



وأكد ترامب" سوف أرد على تعريفات الصين اليوم بعد الظهيرة. هذه فرصة رائعة للولايات المتحدة. لقد أصدرت توجيهاتي أيضًا لجميع شركات الشحن مثل فيديكس وأمازون وأبس وهيئة البريد لرفض تسليم شحنات عقار الفنتانيل الواردة من الصين (أو أي مكان آخر). الفنتانيل يقتل 100 ألف أمريكي سنويًا. الرئيس الصيني قال إن هذا سيتوقف ولم يحدث. إن اقتصادنا أضخم بكثير من الاقتصاد الصيني بفضل مكاسبنا خلال نصفي العام الماضيين، وسنمضي على هذا النحو".



جاء ذلك بعدما كشفت الصين يوم الجمعة عن رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية تُقدر قيمتها بنحو 75 مليار دولار، وذلك في أحدث تصعيد للنزاع التجاري الطويل الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم.



وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنها ستفرض رسوما إضافية بنسبة خمسة أو عشرة بالمئة على 5078 منتجا أمريكي المنشأ منها منتجات زراعية ونفط خام وطائرات صغيرة وسيارات.



وسيبدأ تطبيق الرسوم على بعض المنتجات في الأول في سبتمبر على أن تسري الرسوم على بقية المنتجات في 15 ديسمبر.



وكتأثير لتلك التغريدات التي أطلقها ترامب شهدت البورصة الأمريكية، انخفاضا حادا وتراجعا في مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 600 نقطة، بعد ساعات من طلب ترامب من الشركات الأمريكية بقطع تعاملاتها التجارية مع الصين.



وفي تغريدة لاحقة، حاول دونالد ترامب إنكار أن انخفاض مؤشر داو جونز بوقع 573 نقطة جاء جراء تلك التصريحات التي قام بها، وأشار ان ذلك الانخفاض كان نتيجة لأنباء انسحاب النائب سيث مولتون وهو واحد من العديد من الديمقراطيين الذين يخوضون سباق الرئاسة عام 2020.



إلا أن خبراء أشاروا، وفقا لفوكس نيوز أن هذا الهبوط الحاد جاء نتيجة لتلك التصريحات بالإضافة الي إنتقاده للبنك الفيدرالي الإحتياطي، حيث هاجم ترامب، على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وذلك استكمالا لسلسلة من الهجوم الذي يشنه على أسعار الفائدة.



وفي تغريدة له قال ترامب، من عدونا الأكبر؟ هل هو جيروم باول رئيس البنك الفيدرالي أم الرئيس الصيني شي جين. ويستمر ترامب في الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة إلا أن جيروم باول قدم خطابا رفض فيه بشكل حاسم أي تخفيض للفائدة.



ورد ترامب قائلا كالعادة، لم يقدم الاحتياطي الفيدرالي أي شيء، وأضاف: كيف لهم أن يرفضوا دون أن يعرفوا أو يسألوا عما أقوم به، والذي سيتم الإعلان عنه قريبًا. لدينا دولار قوي للغاية وبنك الاحتياطي الفيدرالي ضعيف جدا.



وفي السياق نفسه نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانه أنه "بدءا من أول أكتوبر، سترتفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25% إلى 30%".



وأضاف ترامب "الرسوم الجمركية على بقية الواردات الصينية وقيمتها 300 مليار دولار والتي من المقرر أن يبدأ سريانها في أول سبتمبر ستكون بنسبة 15% وليس 10%".



وتعليقا على تلك الحرب المشتعلة قال ميرون بريليانت، نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، وفقا لما نشرته فوكس نيوز، أن مجتمع الأعمال الأمريكي لسنوات عديدة نادي بعدم إحراز تقدم في التعامل مع الممارسات التجارية غير العادلة للصين.



مضيفا أنه على الرغم من مخاوفنا، فإن العلاقة التجارية التي استمرت 40 عامًا بين بلدينا كانت في معظمها مثمرة وبناءة، ولا نريد أن نرى مزيد من التدهور في العلاقات الأمريكية الصينية، لذا نحث الإدارة والحكومة على الصين للعودة إلى طاولة المفاوضات.

