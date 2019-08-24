مش اول قرار وقف.. 3 أزمات أوقفت ريهام سعيد عن العمل من قبل



واعتبرت النقابة هذا استغلالًا لحالة شاذة في المجتمع المصري بما يتنافى مع المعايير المهنية والأخلاقية، لذا قررت النقابة وقفها لمدة 3 أشهر.



فتاة المول

فى عام 2015 سادت حالة من الاستياء بين مستخدمي شبكات التواصل الإجتماعي الذين استنكروا فعل "ريهام سعيد" فى أزمة فتاة المول وقاموا بتدشين هاشتاج "ماتت_ريهام_سعيد" ، وذلك بعد أن أثارت "فتاة المول" ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تهديد سعيد في برنامجها سمية طارق الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة المول" ونشر صور سرقتها من جوال الأخيرة، وتسبب الهجوم على "ريهام"، في مقاطعة الشركات الراعية للبرنامج، كما وصلت القضية إلى القضاء المصري، وأعلنت قناة النهار وقتها وقفها عن العمل .

قرر مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، منع ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" المذاع على قناة الحياة، من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، تطبيقا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين.القرار جاء على خلفية تصريحات الإعلامية التي وصفها البعض بالتنمر حيث قالت ريهام سعيد فى تصريح ساخر لها "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، بيشوهوا المنظر ومنظرك بيكون مش حلو وانتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك"، استياء الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين أيضا الذين شنوا هجوما عليها.عقب تصريحاتها التى استفزت البعض أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، أن مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بوقف برنامج "صبايا"، ومقدمة البرنامج ريهام سعيد، وذلك على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرًا.وقف ريهام سعيد لم يكن الأول ، فـ ريهام سعيد لها العديد من المواقف التى أثارت الجدل والتى توقفت خلالها عن العمل ، وفى هذا التقرير نرصد أبرز الأزمات التى تسببت فى توقفها عن العمل من قبل .توقف برنامج ريهام سعيد على قناة النهارفى العام الماضى قرار المحامي العام الأول للنيابات بحبس ريهام سعيد والمنتج الفني ورئيس تحرير برنامجها "صبايا الخير"، المُذاع على قناة النهار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهام عدد من مساعديها بالتحريض على خطف طفلين لتصوير حلقة تلفزيونية ، وانتهى الأمر بحل الخلافات بين ريهام سعيد وقناة "النهار"، وإنهاء التعاقد بين الطرفين، شريطة عدم الظهور إعلاميًا على قناة "النهار" مرة أخرى.نقابة الإعلاميين تصدر قرار بوقفهافى بدايات عام 2017 ، اتخذت نقابة الإعلاميين قرارا بوقف برنامج "صبايا الخير"، بسبب تجاوز وقع بحلقة منه استضافت خلالها ريهام سيدة متزوجة وعشيقها وعرضا قصة خيانتها لزوجها مع هذا الرجل.