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الجلطة أثرت على ايدي ورجلي .. لطفي لبيب: أنا راضي بالمرض والابتلاء

السبت 24/أغسطس/2019 - 04:31 ص
لطفي لبيب
لطفي لبيب
عبد الخالق صلاح
قال الفنان لطفي لبيب؛ أنه سعيد بالتكريم الذي حصل عليه في مهرجان المسرح القومي؛ موضحا انه راضي بالمرض والابتلاء والجلطة التي حدثت له وأثرت علي قدمه ويديه. 

وتحدث لطفي لبيب خلال استضافته ببرنامج «مساء دي ام سي»؛ الذي يقدمه الإعلامي «رامي رضوان»؛ عن اولاده واحفاده وشعوره بالحب تجاه بناته وازواجهم وابنائهم؛ مرددا: « أنا بلعب مع احفادي وبنفس العقلية الطفولية».

وأشار لطفي  لبيب؛ إلى أنه أب لثلاث بنات؛ قائلا: «كنت حريص على ان اعلم اولادي واجعلهم مؤدبين». 

وأعلن لبيب؛ أنه بدأ في كتابة الأفلام والمسلسلات؛ خاصة أن البعض قال له أنه لن يستطيع أن يمثل مرة أخرى بسبب الجلطة.

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