زراعة دمياط: توعية المزارعين باتباع التوصيات الفنية لزيادة إنتاج القطن

قال المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، إن المحافظة تتميز بزراعة القطن من صنف جيزة 92 فائق الطول والجودة.



وأكد في تصريحات صحفية، استمرار المرور الميداني على زراعات القطن بناحية الهواشم وذلك للاطمئنان على حالتها كأحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التعاقدية .



كما شدد سميح عبد السميع على ضرورة توعية المزارعين بإتباع التوصيات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية وبدأ هذا بشكل ملحوظ هذا العام .



وتابع أن المحصول قد حظى على اهتمام كبير من أجل الزيادة الإنتاجية والجودة، مشيرا إلى أن المديرية نظمت عددا من الندوات لتوعية المزارعين في كافة الأمور المتعلقة بالزراعة، إضافة إلى عقد لقاءات دورية معهم للإجابة على كافة الاسئلة الخاصة بالزراعة.