ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة دمياط: توعية المزارعين باتباع التوصيات الفنية لزيادة إنتاج القطن

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:00 ص
القطن
القطن
محافظات زينب الزغبي
قال المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، إن المحافظة تتميز بزراعة القطن من صنف جيزة 92 فائق الطول والجودة.

وأكد في تصريحات صحفية، استمرار المرور الميداني على زراعات القطن بناحية الهواشم وذلك للاطمئنان على حالتها كأحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التعاقدية .

كما شدد سميح عبد السميع على ضرورة توعية المزارعين بإتباع التوصيات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية وبدأ هذا بشكل ملحوظ هذا العام .

وتابع أن المحصول قد حظى على اهتمام كبير من أجل الزيادة الإنتاجية والجودة، مشيرا إلى أن المديرية نظمت عددا من الندوات لتوعية المزارعين في كافة الأمور المتعلقة بالزراعة، إضافة إلى عقد لقاءات دورية معهم للإجابة على كافة الاسئلة الخاصة بالزراعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير المكافحة بزراعة الإسماعيلية: لا صحة لوجود بطيخ مهرمن والشمام يغزو المحافظات

"نورت يا قطن النيل" مزارعو الإسماعيلية يستقبلون موسم جني القطن .. الأهالي: موسم الخير لتسديد الديون .. أجرة العامل 100 جنيه .. الزراعة: نسعى لزيادة المساحات المنزرعة بالمحصول

زراعة دمياط: العمل على الزيادة الإنتاجية لمحاصيل القطن

ترشيحاتنا

حرب شوارع.. مشاجرة جماعية دامية بالرشاشات في السعودية.. شاهد

الزمالك يتسلم مليونا و5 آلاف دولار مكافأة من الـ كاف.. تفاصيل

تقود السيارة بطريقة غريبة.. زوجة رياض محرز تفجر غضب البريطانيين.. فيديو

أحمد عز يبهر متابعيه بصورة جديدة.. ومتابعون: بطل تحلو بقا

اخبار الحوادث .. ضبط عنصر إجرامي سقط بـ 2 طن بانجو.. ومصرع مسن حرقا بداخل صيدلية نجله بكفر الدوار

زهير قنوع يشيد بـ نسرين طافش: فنانة شاملة.. وهكذا علقت نسرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شفافة وزي ملاكم.. محمد رمضان يشعل مسرح حفله بمارينا.. شاهد

هاني شاكر يتألق فى حفله بمحكى القلعة.. صور

على أوتار الهارب ونفخات الفلوت.. ليلة سيمفونية في القلعة بحضور البسطاء