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برلمان

نشرة اخبار البرلمان.. كل ما تريد معرفته عن الفئات المستحقة ضمن قانون المعاشات الجديد ومميزاته وشروطه.. ولجنة الصناعة تكشف كيفية الحصول على وظيفة

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:04 ص
حسن رضوان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الجمعة 23 أغسطس.

كيف يمكن الحصول على وظيفة.. صناعة البرلمان تجيب

المستفيدون من قانون المعاشات الجديد.. كل ما تريد معرفته عن الفئات المستحقة ومميزاته وشروطه

أول تحرك من البرلمان ضد ريهام سعيد بسبب حلقة السمنة

تشريعية البرلمان توضح دستورية النزول بسن الطفل إلى 15 عاما بدلا من 18

فصل المأذون وحرمان الأب من الولاية.. مشروع قانون لمنع زواج الأطفال

180 عضوا منتخبا و90 بالتعيين.. مشروع قانون جديد لمجلس الشيوخ

بعد تصديق الرئيس.. حالات تستحق وقف صرف تعويض البطالة في قانون المعاشات

يشمل الأب والأم والزوج والمأذون..الحبس 10 سنوات لمن يزوج فتاة أقل من 18عاما

إعفاء من الضرائب وتخفيض أسعار المواصلات وتسهيلات بنكية.. مزايا بالجملة بقانون المعاشات بعد إقراره من الرئيس السيسي

رخصة بناء خلال 30 يوما..برلمانى يكشف مزايا القانون الموحد

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