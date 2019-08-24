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تعليم

مؤتمر صحفي لإعلان آخر أخبار نظام التعليم الجديد ومصير التقييم المعدل بالمرحلة الثانوية.. اليوم

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:29 ص
نظام التعليم الجديد
نظام التعليم الجديد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم اليوم السبت، عقد مؤتمرًا صحفيًا، للرد على كل ما يشغل الرأي العام حاليا بشأن آخر أخبار نظام التعليم الجديد.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هذا المؤتمر سيتم خلاله الحديث حول مستجدات نظام التعليم الجديد، ونظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية.

وسيتم عقد هذا المؤتمر الصحفي وسط حضور إعلامي واسع، وسيكون ذلك بحضور كبار قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بديوان عام الوزارة، في تمام الساعة 1 ظهرًا.

وكان قد اجتمع الثلاثاء الماضي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، واستعدادات العام الدراسي الجديد.

وقد أكد الرئيس أهمية عملية صياغة ثقافة التغيير والتطوير في التعليم من خلال منظومة التعليم الجديدة، وذلك في إطار النهج الاستراتيجي للدولة لبناء الإنسان المصري من كافة الجوانب، موجهًا في هذا الصدد بالإسراع في تطبيق نظام التعليم الجديد، الذي بدأ تفعيله في مرحلة رياض الأطفال منذ سبتمبر 2018، وصولًا لتحقيق أهدافه وتعميم الاستفادة منه على أكبر عدد من الطلاب على مستوى الجمهورية.

كما وجه الرئيس بالاستمرار في نظام التقييم الجديد في مرحلة الثانوية العامة، والاستفادة من البنية التحتية لمنظومة الاختبارات الإلكترونية والتوسع فيها، وذلك بالتوازي مع تطوير بنك المعرفة والارتقاء بمحتواه لخدمة جميع مراحل التعليم في مصر، فضلًا عن دراسة تطوير منظومة المعلمين في مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير التربية والتعليم عرض خلال الاجتماع آخر الاستعدادات وخطة أنشطة العام الدراسي الجديد 2019-2020، وما تتضمنه من مبادرات وإجراءات سيتم تنفيذها تباعًا في إطار مشروع تطوير منظومة التعليم، بالإضافة إلى تصور الوزارة لإنهاء كثافة الفصول المدرسية.

كما استعرض وزير التربية والتعليم الخطوات التنفيذية الرئيسية لتطبيق النظام المصري الجديد للتعليم بدءًا من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الابتدائي، بالإضافة إلى عرض نتائج تجربة نظام التقييم الجديد في مرحلة الثانوية العامة خلال العام الدراسي الماضي، مؤكدًا أن ما تقوم به مصر حاليًا في مجال تطوير التعليم يسير بخطى ثابتة ويحظى بإشادة من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال.

وعرض أيضًا الدكتور وزير التربية والتعليم في ذات السياق الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية لمنظومة التعليم الجديدة، فضلًا عن موقف بنك المعرفة المصري وكيفية التوسع في دوره واستخداماته كمنصة قومية للعلم والمعرفة والبحث العلمي.

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