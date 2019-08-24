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فن

اخبار الفن.. وقف ريهام سعيد وزينة تقصف جبهتها.. هجوم على معز مسعود بعد طلاق شيري عادل

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:26 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
سعيد فراج
نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

https://www.elbalad.news/3951907
زينة تقصف جبهة ريهام سعيد : دمك تقيل وكدابة ومريضة عمليات تجميل

وجهّت الفنانة زينة، رسالة قاسية للإعلامية ريهام سعيد، بسبب وصفها لأصحاب السمنة بالعبء على الدولة، حيث قالت زينة، عبر على حسابها الرسمي على انستجرام: "والله ما في عبء علي الدولة غيرها بتقل دمها برخصها وكذبها مدعية المرض مريضة عمليات التجميل. بتتريق علي الغلابة اللي بيلبسوا عبايات و اسدال، رخيصة انا مش فاهمه ليه تبقي موجوده واحده زي دي اساسا منتهي عدم الاحترافيه وقلة الأدب والتنمر فاضل تعمل ايه تاني علشان تمشي تشتم الناس بالأم والأب"، ولكنها سرعان ما قامت بحذفه.


https://www.elbalad.news/3952025
انت عار على الإسلام.. هجوم رواد السوشيال ميديا على معز مسعود بعد انفصاله عن شيري عادل

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #معز_مسعود وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا بعد انفصاله عن الفنانة شيري عادل وجاءت التعليقات كالتالي:


https://www.elbalad.news/3952055
أصالة تطرح ألبوم في قربك عبر إحدى شبكات المحمول

طرحت الفنانة أصالة نصري، ألبومها الجديد "في قربك" حصريًا عبر إحدى شبكات المحمول، تمهيدًا لطرحه عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "اليوتيوب" خلال الأيام القليلة القادمة.


https://www.elbalad.news/3952233
تامر حبيب يقصف جبهة ريهام سعيد بعد حلقة السمنة

شن السيناريست تامر حبيب، هجومًا لاذعًا وساخرًا ضد المذيعة ريهام سعيد، بعد تصريحاتها التي سخرت وتنمرت خلالها على أصحاب السمنة، خلال حلقة برنامجها عبر قناة الحياة الفضائية.


https://www.elbalad.news/3952239
وقف ريهام سعيد وبرنامج صبايا على قناة الحياة بعد تصريحاتها عن السمنة

أعلنت ادارة شبكة قنوات الحياة أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا، ومقدمة البرنامج الاعلامية ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا تحدثت فيها عن السمنة وخاصة السيدات البدينات وانهن عبء على المجتمع، حسب وصفها.

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