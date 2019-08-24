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فن

بملابس غير لائقة منة فضالي تمارس الرياضة مع مدربها على البحر... فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:10 ص
منة فضالي
منة فضالي
مصطفى كرم
نشر مدرب الفنانة منة فضالي عمرو بوب فيديو له مع منة فضالي وهي تمارس التمارين الرياضية معه، استعدادا لفيلم ماكو. 

وظهرت منة فضالي بالفيديو وهي ترتدي مايوه وشورت قصير وتمارس تمارين الضغط وتقوية عضلة البطن مع مدربها الذي ظهر يرتدي شورتا قصيرا. 

وعلق علي الفيديو قائلا "ابقوا معانا الحرب لم تبدأ بعد ". 

ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام.

يذكر أن منة فضالي تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، والذي يشهد مشاركة عدد ‏كبير من الفنانين.‏

مسلسل "قيد عائلي" حقق نسبة متابعة عالية عند عرضه عبر شاشة ‎ dmc، ويشارك في بطولته عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، و‏ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة

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