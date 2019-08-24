بملابس غير لائقة منة فضالي تمارس الرياضة مع مدربها على البحر... فيديو

نشر مدرب الفنانة منة فضالي عمرو بوب فيديو له مع منة فضالي وهي تمارس التمارين الرياضية معه، استعدادا لفيلم ماكو.





وظهرت منة فضالي بالفيديو وهي ترتدي مايوه وشورت قصير وتمارس تمارين الضغط وتقوية عضلة البطن مع مدربها الذي ظهر يرتدي شورتا قصيرا.





وعلق علي الفيديو قائلا "ابقوا معانا الحرب لم تبدأ بعد ".





ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام.





يذكر أن منة فضالي تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، والذي يشهد مشاركة عدد ‏كبير من الفنانين.‏



