كل ما تريد معرفته عن المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد

تنطلق اليوم السبت فعاليات المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد، تحت شعار (بقوة شبابها تحيا مصر)، وتستمر حتى 28 أغسطس الجاري، بمقر جامعة المنيا ، وذلك بمشاركة الطلاب بـ 8 جامعات وهم " بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، جنوب الوادي، أسوان".



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد من خلال النقاط التالية أبرز أهداف المنتدى وما سيتناولة خلال 4 أيام:



- المنتدى يهدف إلى تعميق قيم الولاء والانتماء لدى طلاب جامعات الصعيد وتمكينهم فكريًا.



- يهدف لزيادة الوعي لدى طلاب جامعات الصعيد بالقضايا المجتمعية والتكنولوجية والسياسية والقومية والتعرف على أفكار الشباب ومقترحاتهم.



- زيادة الترابط والتعاون بين طلاب جامعات الصعيد.



- يدعم اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدور الشباب والعمل على تمكينهم من خلال تدشين المؤتمرات الشبابية وبرامج التأهيل للشباب لإعداد قادة المجتمع المصري على كافة المستويات، والمشاركة في القضايا السياسية ووضعهم في مواقع القيادة.



- يعد المنتدى ضمن خطة النشاط الصيفي لجامعة المنيا وتفعيلًا لمحور التعاون مع الجامعات المصرية بخطة الأنشطة الصيفية لجامعة المنيا المشاركة بها في مسابقة أفضل جامعة مصرية في الأنشطة الطلابية والتي أطلقها قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي.



- يناقش المنتدى 4 محاور رئيسية "سياسي واجتماعي وتكنولوجي وقومي"، ويخرج بمجموعة من التوصيات والأفكار التنموية التي تخدم شباب الصعيد.



- تقام على هامش المنتدى، عدة أنشطة توعوية وثقافية ومسابقات ترفيهية رياضية واجتماعية متنوعة وجولات حرة ورحلات نيلية.



- تعقد العديد من الندوات والجلسات الحوارية تستهدف العمل التطوعي وخدمة الوطن لتعميق الانتماء الوطني، والتركيز على دور المشروعات القومية، وفكر ريادة الأعمال، ودور مصر العربي والأفريقي، وندوة توعوية عن مكافحة الفساد.