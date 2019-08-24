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مسرح ارتجال.. لطفي لبيب يعلن رأيه في مسرح مصر

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:21 ص
لطفي لبيب
لطفي لبيب
عبد الخالق صلاح
قال الفنان لطفي لبيب؛ أنه يشاهد عروض مسرح مصر ولكن أرفض أن يقال عنه أنه مسرح يمثل مصر بل هو مسرح ارتجال.

وأكد لبيب خلال استضافته ببرنامج «مساء دي ام سي»؛ الذي يقدمه الإعلامي «رامي رضوان»؛ أن نجم أو ملك الارتجال على خشبة السرمح بلا منازع هو الكوميديان الكبير سمير غانم؛ موضحا أنه شارك في العديد من الأعمال المسرحية منها الملك لير.

وأشار لبيب؛ أن المسرح هو من يقيم الفنان؛ هل هو متمكن أم لا؛ مرددا: «في ممثلين كتير نجحت على خشبة المسرح زي حسين فهمي وعزت العلايلي .. قدموا مسرحيات ليها نص واضح وقوي ».

ووصف لبيب؛ المسرح بإنه «يشحن بطارية الممثل»؛ مؤكدا أنه لا يضيع وقت الممثل بالعكس يفيده أكثر».

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