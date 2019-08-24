في أول مشاركة لـ كهربا.. ديسبورتيفو أفيس يخسر 5/1 من ريو آفي

خسر فريق فريق "كهربا" ديسبورتيفو أفيس بخمس أهداف مقابل هدف امام ريو آفي فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب دوس أركوس فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري البرتغالي.



وجاءت أهداف ريو آفي فى الدقيقة 10 ، 22 ، 52 ، 55 ، 75 عن طريق مهدي طارمي ، نونو سانتوس ، فيليبي اجوستو .



وجاء هدف ديسبورتيفو أفيس الوحيد فى الدقيقة 77 عن طريق إنزو زيدان .



وسحب إيناسيو مدرب الزمالك السابق كهربا فى الدقيقة 43 من الشوط الأول .



وشارك المصري محمود عبدالمنعم كهربا أساسيا مع فريقه ديسبورتيفو أفيس في أول مباراة رسمية يخوضها ضد ريو آفي بعد حصوله على البطاقة الدولية المؤقتة، بعد أن رحل عن الزمالك بأزمة قانونية، بعدما دخل في نزاع مع إدارة النادي الأبيض حول صحة توثيق عقده وتوقيت توثيقه في اتحاد الكرة.