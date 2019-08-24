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حسونة يخطف قلب بسمة في حفل بهيج بالشرقية

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:47 ص
حسونة يخطف قلب بسمة
حسونة يخطف قلب بسمة في حفل بهيج بالشرقية
محمد الطحاوي
في ليله من أسعد الليالي وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية وبمشاركة العديد من الأهلي والأصدقاء تم زفاف الدكتور "محمد أحمد حسونة" و"بسمة عاطف الجندى" وسط حالة من الفرحة والسعاده الغامرة.

وأحيا الحفل عدد من النجوم حتى الساعات الأولى من الصباح، ورقص العروسان على أنغام الدي جي وسط حضور كبير من نجوم المجتمع وكبار رجال الدولة، والأهل والأصدقاء .

فيما يتقدم موقع "صدي البلد" بأجمل وأرق التهاني القلبية لجميع عائلات "حسونة" و"الجندي" وجميع أهالي قرية أبونجاح بمناسبة الزفاف السعيد متمنيا حياة زوجية سعيدة للعروسين.
حسونة يخطف قلب بسمة في حفل بهيج بالشرقية
حسونة يخطف قلب بسمة في حفل بهيج بالشرقية

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