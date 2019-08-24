أخبار التوك شو.. خليها تصدي تزف بشرى سارة لراغبي شراء السيارات.. شريف مدكور يقتحم أستوديو لدعم مريضة سرطان

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الجمعة، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
«خليها تصدي» تزف بشرى سارة لراغبي شراء السيارات
قال محمد شتا المتحدث باسم حملة "خليها تصدي، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% سيعود بالنفع على أطراف صناعة السيارات من المنتجين والموزعين والمستهلك.
وأضاف شتا، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية « إم بي سي مصر»، أن القرار سيخفض أسعار السيارات بصورة ملحوظة، لافتًا إلى أن بعض مجمعي السيارات كان يحصل على كروت لشراء الأجزاء، ما يعني أن التكلفة ستنخفض وبالتالي ستنخفض أسعار البيع.
وتابع قائلًا: هناك مصنع للسيارات الفرنسية سيتم افتتاحه قريبًا في إحدى دول شمال أفريقيا، ما يعني أن أسعار السيارات ستنخفض بسبب انخفاض التكلفة.
البنك الأهلي يكشف مزايا قرار المركزى بـ خفض سعر الفائدة 1.5%
ال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن قرار خفض سعر الفائدة 1.5% يساهم فى زيادة الطلب على القروض في مجالات الصناعة والتجارة وخلق فرص عمل.
وأكد "أبو الفتوح"، خلال برنامج «اليوم»؛ المذاع على فضائية «دي إم سي»؛ ويقدمه الإعلامي «عمرو خليل»؛ أن انخفاض أسعار العائد على العملات الأمريكية أدى إلى خفض سعر الفائدة؛ ويساعد على قوة الجنيه في السوق؛ خلال الفترة القادمة.
واجتمعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أمس الخميس، وقررت خفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بـ1.5%، خلال اجتماعها الخامس والمحدد خلال العام الجاري.
سرقهن واغتصبهن.. سفاح العجائز يقتل 4 سيدات تخطين 60 عاما بدم بارد
قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن هناك الكثير من القضايا الجنائية الغريبة والبشعة التي تم الكشف عنها خلال الفترة الماضية، بداية من انتحار المراهقين وانتهاء بالأب الذي يقتل أبناءه وقتل الزوجات.
وأوضح، "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار"، المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، أن هناك مسجلا خطرا مطلوبا ضبطه على ذمة 36 قضية، وتم القبض عليه بعد قتله لـ 4 سيدات مسنات واغتصابهن، مؤكدا أن أعمار تلك السيدات قد تخطت الـ60 عاما.
شريف مدكور يقتحم أستوديو لدعم مريضة سرطان على الهواء
استضاف الإعلامي أحمد فايق "ميرنا فتحي"؛ إحدى الفتيات التي تحارب مرض السرطان.
ومن جانبه فاجأ الإعلامي شريف مدكور ميرنا خلال برنامج "مصر تستطيع"؛ المذاع على فضائية «دي إم سي»؛ ويقدمه الإعلامي « أحمد فايق »؛ بالحضور الى الاستوديو يرتدي تيشيرت يحمل صورتها معلنا دعمه الكامل لها؛ موضحا انه يدعم كل المصابين بالسرطان حتى الشفاء.
ووعد مدكور ميرنا؛ أن تقدم معه حلقة عقب شفائها من المرض اللعين؛ كما دعاها أحمد فايق لتقديم حلقة من برنامجه دعما لها.
سجلوا عندكم.. توفيق عكاشة: مصر نجمها في العالي 3 سنوات مقبلة
ال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الحسابات الفلكية لدى الفراعنة وحسابات النجوم والكواكب لم يصل إليها أحد حتى الآن.
وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة في برنامج "مصر اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أن مصر مربوطة بدورة الكواكب والنجوم حول الكرة الأرضية، مضيفا:" عايزكم تقيسوا بالمسطرة المسافة بين مصر وبين كل دول العالم على مجسم الكرة الأرضية".
وتابع الإعلامي توفيق عكاشة:"مكان مصر خطير وحيوي وهام وفريد، ومصر نجمها في العالي لمدة 3 سنوات مقبلة".
مكنتش عارف إني هبقى مسخة.. تعليق احمد مجدي على ارتدائه بيجاما في مهرجان فني
علق الفنان أحمد مجدي، على ارتدائه "بيجاما"، في مهرجان فني، مشيرا إلى أنه كان يفكر في ارتداء ملابس مختلفة، قائلا: "ماكنتش عارف إني لما هلبس لبس غريب هيحصل الانفجار ده".
وأضاف أحمد مجدي، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه لم يكن متخيلا كل هذا الاهتمام بملابسه، قائلا: "أنا كنت فاكر ان دمي خفيف، ماكنتش عارف إني هبقى مسخة".
رشوان توفيق: شكرا للرئيس السيسي لتقديم واجب العزاء في زوجتي
وجه الفنان رشوان توفيق، بالشكر إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لإرسال مندوب من الرئاسة لتقديم العزاء في زوجته، قائلًا: اتوجه بالشكر للرئيس علي تلك اللفتة الجميلة.
وأضاف رشوان توفيق، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية « إم بي سي مصر»،أنه تلقي العديد من برقيات التعازي سواء من مصر او خارجها.
«خليها تصدي» تزف بشرى سارة لراغبي شراء السيارات
قال محمد شتا المتحدث باسم حملة "خليها تصدي، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% سيعود بالنفع على أطراف صناعة السيارات من المنتجين والموزعين والمستهلك.
وأضاف شتا، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية « إم بي سي مصر»، أن القرار سيخفض أسعار السيارات بصورة ملحوظة، لافتًا إلى أن بعض مجمعي السيارات كان يحصل على كروت لشراء الأجزاء، ما يعني أن التكلفة ستنخفض وبالتالي ستنخفض أسعار البيع.
وتابع قائلًا: هناك مصنع للسيارات الفرنسية سيتم افتتاحه قريبًا في إحدى دول شمال أفريقيا، ما يعني أن أسعار السيارات ستنخفض بسبب انخفاض التكلفة.
البنك الأهلي يكشف مزايا قرار المركزى بـ خفض سعر الفائدة 1.5%
ال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن قرار خفض سعر الفائدة 1.5% يساهم فى زيادة الطلب على القروض في مجالات الصناعة والتجارة وخلق فرص عمل.
وأكد "أبو الفتوح"، خلال برنامج «اليوم»؛ المذاع على فضائية «دي إم سي»؛ ويقدمه الإعلامي «عمرو خليل»؛ أن انخفاض أسعار العائد على العملات الأمريكية أدى إلى خفض سعر الفائدة؛ ويساعد على قوة الجنيه في السوق؛ خلال الفترة القادمة.
واجتمعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أمس الخميس، وقررت خفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بـ1.5%، خلال اجتماعها الخامس والمحدد خلال العام الجاري.
سرقهن واغتصبهن.. سفاح العجائز يقتل 4 سيدات تخطين 60 عاما بدم بارد
قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن هناك الكثير من القضايا الجنائية الغريبة والبشعة التي تم الكشف عنها خلال الفترة الماضية، بداية من انتحار المراهقين وانتهاء بالأب الذي يقتل أبناءه وقتل الزوجات.
وأوضح، "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار"، المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، أن هناك مسجلا خطرا مطلوبا ضبطه على ذمة 36 قضية، وتم القبض عليه بعد قتله لـ 4 سيدات مسنات واغتصابهن، مؤكدا أن أعمار تلك السيدات قد تخطت الـ60 عاما.
شريف مدكور يقتحم أستوديو لدعم مريضة سرطان على الهواء
استضاف الإعلامي أحمد فايق "ميرنا فتحي"؛ إحدى الفتيات التي تحارب مرض السرطان.
ومن جانبه فاجأ الإعلامي شريف مدكور ميرنا خلال برنامج "مصر تستطيع"؛ المذاع على فضائية «دي إم سي»؛ ويقدمه الإعلامي « أحمد فايق »؛ بالحضور الى الاستوديو يرتدي تيشيرت يحمل صورتها معلنا دعمه الكامل لها؛ موضحا انه يدعم كل المصابين بالسرطان حتى الشفاء.
ووعد مدكور ميرنا؛ أن تقدم معه حلقة عقب شفائها من المرض اللعين؛ كما دعاها أحمد فايق لتقديم حلقة من برنامجه دعما لها.
سجلوا عندكم.. توفيق عكاشة: مصر نجمها في العالي 3 سنوات مقبلة
ال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الحسابات الفلكية لدى الفراعنة وحسابات النجوم والكواكب لم يصل إليها أحد حتى الآن.
وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة في برنامج "مصر اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أن مصر مربوطة بدورة الكواكب والنجوم حول الكرة الأرضية، مضيفا:" عايزكم تقيسوا بالمسطرة المسافة بين مصر وبين كل دول العالم على مجسم الكرة الأرضية".
وتابع الإعلامي توفيق عكاشة:"مكان مصر خطير وحيوي وهام وفريد، ومصر نجمها في العالي لمدة 3 سنوات مقبلة".
مكنتش عارف إني هبقى مسخة.. تعليق احمد مجدي على ارتدائه بيجاما في مهرجان فني
علق الفنان أحمد مجدي، على ارتدائه "بيجاما"، في مهرجان فني، مشيرا إلى أنه كان يفكر في ارتداء ملابس مختلفة، قائلا: "ماكنتش عارف إني لما هلبس لبس غريب هيحصل الانفجار ده".
وأضاف أحمد مجدي، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه لم يكن متخيلا كل هذا الاهتمام بملابسه، قائلا: "أنا كنت فاكر ان دمي خفيف، ماكنتش عارف إني هبقى مسخة".
رشوان توفيق: شكرا للرئيس السيسي لتقديم واجب العزاء في زوجتي
وجه الفنان رشوان توفيق، بالشكر إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لإرسال مندوب من الرئاسة لتقديم العزاء في زوجته، قائلًا: اتوجه بالشكر للرئيس علي تلك اللفتة الجميلة.
وأضاف رشوان توفيق، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية « إم بي سي مصر»،أنه تلقي العديد من برقيات التعازي سواء من مصر او خارجها.