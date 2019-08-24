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تستضيف قمة السبع.. الديهي: بياريتز أشهر الوجهات الفرنسية..فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:36 ص
نشأت الديهي
نشأت الديهي
توك شو
تفقد الإعلامي نشأت الديهي، مدينة "بياريتز" الفرنسية، التي تقع على ساحل المحيط الأطلسي، في قسم إقليم "الباسك" الفرنسي، خلال تغطية فعاليات قمة السبع بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة " تن"، أن هذه المدينة تعد أحد أشهر الوجهات الفرنسية، مشيرا إلى أن اهتمام الإمبراطور نابليون الثالث بها جعلها لها وضع خاص في التاريخ الفرنسي.

وأكد نشأت الديهي، أن الشواطئ التي تطل على المدينة يأتي إليها السياح من جميع دول العالم، بهدف الاستشفاء.

وتابع نشأت الديهي:" تمتلك المدينة هواء ورمال ومياه صحية للغاية، والحكومة الفرنسية تهتم بها لأغراض سياسية أو تاريخية".

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