موظفو فيسبوك كانوا على علم باستخدام شركة كامبريدج أناليتيكا بيانات المستخدمين

نشرت شركة فيسبوك أمس الجمعة وثائق جديدة تكشف عن علمها المسبق بأن شركة "كامبريدج أناليتيكا" كانت تجمع بيانات الملفات الشخصية للمستخدمين، وذلك قبل ثلاثة أشهر من التقرير الصحفي الذي كشف عن أن شركة الأبحاث السياسية كانت تستخدم المعلومات لاستهداف الناخبين في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016.





وكشفت الوثائق أن موظفي فيسبوك بدأوا يتحدثون فيما بينهم مبدين مخاوفهم بشأن شركة كامبريدج أناليتيكا في شهر سبتمبر 2015. وفي الوثائق، حذر موظفو فيسبوك الشركة البريطانية والأطراف الخارجية الأخرى من أنها تستخدم بيانات الشبكة الاجتماعية بطرق قد تنتهك سياساتها.





وقال الموظفون إنهم تواصلوا مع الشركات المعنية للتحقيق في استخدامها لبيانات فيسبوك.





ويُعتقد أن المراسلات بين الموظفين تضفي مزيدًا من الضوء على ما علمته فيسبوك في ذلك الوقت ومتى علمت به. وفي شهر أبريل 2018، شهد مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بأن الشركة علمت في عام 2015 أن "كامبريدج أناليتيكا قد اشترت البيانات من مطور تطبيقات على فيسبوك كان قد حصل على المعلومات من المستخدمين أنفسهم".





وأضاف أنه طالب الشركة بحذف البيانات والتوقف عن استخدام بيانات فيسبوك.



