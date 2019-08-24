الجميع مخطئون.. مصطفى يونس: لو كنت مسئولا فلن يدخل أزارو الأهلي

أكد مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، أنه لو كان مسئولا بالفريق فلن يدخل بعض اللاعبين النادي.



وقال مصطفى خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "وليد أزارو تسبب في الخروج من بطولة إفريقيا وليس لاسارتي بعد إهداره للعديد من الفرص، هناك لاعبين لو كنت مسئولا لن يدخلوا النادي وعلى رأسهم وليد أزارو".



وأضاف: "الجميع مسئول عن خروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا بداية من محمود الخطيب رئيس النادي حتى عم حارث عامل غرف الملابس بالفريق".

