استعدادًا لبدء المنافسات غدًا.. منتخب رفع الأثقال يتدرب لحصد ميداليات دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

يواصل المنتخب الوطني المصري لرفع الأثقال تدريباته داخل صالة القرية الأولمبية بالرباط، مقر إقامة المنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المغرب 2019 .



وأكد المحاسب أحمد سمير أمين صندوق الاتحاد المصري لرفع الأثقال، ورئيس البعثة، أنه فور وصولنا إلى الرباط بمقر الاقامة بالقرية الأولمبية تم وضع برنامج للتدريبات عن طريق المدير الفني للمنتخبات الوطنية كابتن محمد موسى لجميع اللاعبين استعدادا لانطلاق المسابقات يوم 25 أغسطس، وفي نفس اليوم صباحآ المؤتمر الفني لوضع الجدول النهائي للمسابقات .



وأضاف رئيس بعثة مصر لرفع الأثقال، ان الروح المعنوية عالية وكل اللاعبين لديهم إصرار وعزيمة في الحصول على أكبر عدد من الميداليات في كافة الأوزان .



وانتظم جميع اللاعبين في التدريبات استعدادا لانطلاق البطولة الأفريقية .



وكان قد توجه الخميس الماضي بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال إلى المغرب للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية 2019، وتضم البعثة 20 لاعبا ولاعبة، ومن المقرر انطلاق مسابقات رفع الأثقال 25 أغسطس الجاري.



ويجدر الإشارة أن منتخب مصر لرفع الأثقال يشارك ب 20 لاعبا، عشرة لاعبين في منافسات الرجال وهم: " أحمد سعد وزن ٦٧ك ، مصطفى وحيد٧٣ ك ، محمد ايهاب ٨١ ك، كريم كحله ٨٩ ك ، محمد سليم ٩٤ ك م ، رجب عبد الحى ١٠٢ ك ، جابر فرحان ، محمد هشام ١٠٩ ك ، عبد الرحمن محمد +109 ك ، أحمد عادل ٨٩ ك .



و اللاعبات المشاركات وهن: " هبة صالح ٤٩ ك ، بسمة عماد ٥٨ ك ، و كل من إسراء السيد، نعمة سعيد ٦٤ ك) ، رانيا عزت ٧١ ك ، سارة سمير ٧٦ ك ، سمر حبشى ٨٩ ك، سلمى محمد حبشي ٨٩ ك ، حليمة عبد العظيم و شيماء خلف