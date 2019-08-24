حظك اليوم السبت 24/8/2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

قد يهتم الكثيرين لمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك سنقدم لهم اليوم حظك اليوم السبت 24/8/2019 توقعات الابراج، وذلك حتى تستطيع الإطلاع عليه، وتراقب تحركاته، حيث انه يمكن ان يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي سنقدم لكم حظك اليوم السبت 24/8/2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، حيث نتعرف معا على ما تحملة الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الان نتابع كيف سيكون حظك اليوم 24 أغسطس 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟\\



حظك اليوم السبت 24/8/2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والاجتماعي:

القمر في منزل العلاقات يساعدك على توطيد علاقة عاطفية أو مهنية.



حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المالي:

المشتري في منزل الحظ يدعمك ويجعلك تحسن التصرف وتقوم بخيارات موفقة.





حظك اليوم السبت 24/8/2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي والإجتماعي:

فينوس والشمس في وضع داعم ويجعلك ذلك لبقا وحريصا في أقوالك مع الجميع.



حظك اليوم برج الثور على الصعيد المالي:

تنافر القمر مع المشتري في منزلي المال يطالبك بالصرف في حدود ميزانيتك وركز على تنظيم نفقاتك.



حظك اليوم السبت 24/8/2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى :

عطارد في منزل العلاقات يساعدك أن تدهش الجميع بما لديك من أفكار ويقظة ذهنية ويجعلك ذلك جذابا وقادرا على الإقناع.



حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الإجتماعي:

القمر في برجك يعمل اليوم لصالحك ويمكنك أن تصنع فارقا بين الأمس واليوم وتعلو قيمتك.





حظك اليوم السبت 24/8/2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الإجتماعي:

القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه ولا تذِع سرا خاصا بك أو بغيرك كي لا تندم.



حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني والصحي:

التنافر الفلكي في منزلي الصحة يطالبك بأن تهتم بصحتك وأن تنظم جهودك.



حظك اليوم السبت 24/8/2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



حظك اليوم برج الأسد على الصعيد الاجتماعي المهني:

القمر يدعم علاقتك بالأصدقاء وقد تشارك البعض في مشروع أو نشاط وتستفيد جيدا من معلوماتك.



حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى:

الفلك يعمل اليوم لصالحك، وتبدو أكثر تفاؤلا وانفتاحا وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لحب.





حظك اليوم السبت 24/8/2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



حظك اليوم برج الأسد على الصعيد الاجتماعي والمالي:

لا تتعجل الأشياء واهدأ لتحافظ على سلامتك وصورتك.



حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي ولعائلتي:

فينوس والشمس في برجك تمنحك طاقة عاطفية و سحرا وجاذبية.





حظك اليوم السبت 24/8/2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والمالي:

الوضع الفلكي داعم ويمنحك قدرة على الإقناع والتفاوض وقد يساعدك ذلك على تحقيق مكاسب بشرط أن تتجنب الإعلان عن خططك.



حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي:

القمر في منزل الحظ يعدك بفترة مليئة بالمفاجآت وقد تعيش مغامرة عاطفية كبيرة.





حظك اليوم السبت 24/8/2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى:

اليوم تنصحك الأفلاك أن تراجع قرارتك قبل أي خطوة لتنفيذها.



حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المالي:

تنافر القمر والمشتري في منزلي المال يطالبك اليوم بتجنب المغامرة ماليا وتجاريا.





حظك اليوم السبت 24/8/2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والمالي:

كن هادئا إذا واجهت استفزازا غير متوقع.. قد تواجه ظروفا صعبة، لكن تساعدك عزيمتك وعليك أن تنتبه لحقوقك.



حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى:

إذا كنت متزوجا حاول أن تسيطر على رغبتك في التحرر من قيود الطرف الآخر.





حظك اليوم السبت 24/8/2019 برج الجدي على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني والصحي:

تنافر القمر والمشتري في منزلي الصحة يضع أمامك اليوم مسئوليات جسيمة وعليك أن تنظم جهودك وتهتم بصحتك ولا تتحامل على نفسك.



حظك اليوم برج الجدي على الصعيد الإجتماعي:

يطالبك الفلك بعدم إعلان خططك وأفكارك وتجنب الزهو بنفسك.





حظك اليوم السبت 24/8/2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العائلي والمهني:

الوضع الفلكي رائع ويدفعك نحو التكاتف مع الجميع وتعمل بوعي ويقظة غير مسبوقة.



حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي:

القمر في منزل الحب يمنحك جاذبية تسيطر من خلالها على أي لقاء عاطفي.





حظك اليوم السبت 24/8/2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والاجتماعي:

احترس اليوم من مكائد خافية وعليك أن تحتاط منها، ولو حاصرتك الضغوط كن هادئا لتحسن التصرف.



حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي والعائلي:

القمر في وضع معاكس مما يخلق لك تحديات وأجواءً ضاغطة في نطاق العائلة ومع الأحباب.