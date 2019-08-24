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لطفي لبيب: السعدني وهنيدي نصحوني معملش دور السفير الاسرائيلي

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:17 ص
لبيب وهنيدي
لبيب وهنيدي
عبد الخالق صلاح
قال الفنان لطفي لبيب؛ أن النجم محمد هنيدي نصحه بعدم تجسيد شخصية السفير الاسرائيلي؛ ولكنه قبل الفيلم بناء على ترشيحات المخرج.

وأكد لبيب خلال استضافته ببرنامج «مساء دي ام سي»؛ الذي يقدمه الإعلامي «رامي رضون»؛ أن فيلم السفارة في العمارة الذي جسد فيه دور السفير الإسرائيلي؛ ساهم في شهرته في عالم السينما؛ موضحا أن النجم الكبير صلاح السعدني ايضا كان يرفض فكرة تقديم السفير.

أشار لبيب أن فيلم السفارة في العمارة يعتبر منحى تاريخيا في أعماله الفنية؛ لأنه ساعده في الحصول على فرصة في تجسيد أدوار أخرى؛ كما تم تكريمه على أثره.

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