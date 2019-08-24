وزارة الرياضة عن البعثة المصرية بالمغرب: ابطال من ذهب

يتابع وزير الشباب والرياضة عن كثب بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية رقم ٢٢ المقامة بالمغرب، حيث أعرب عن سعادته الكبيرة بتأهل أبطال مصر في الرماية والخماسى الحديث والسباحة وتنس الطاولة لأولمبياد طوكيو 2020، وكذلك حصول مصر حتى الآن على ٢١ ميدالية ذهبية، ليرتفع رصيد مصر من الميداليات الى 66 ميدالية 21 ذهبية و27 فضية و18 ميدالية برونزية وبذلك تحتل المركز الأول فى رصيد الميداليات وتأتي جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد ٣٧ ميدالية ، والجزائر في المركز الثالث برصيد ٣٦ ميدالية.



واكد ان تأهل هؤلاء الأبطال هو إنجاز كبير يضاف للمنظومة الرياضية المصرية، مؤكدا أنه يتابع مشاركات الأبطال المصريين المشاركين خلال الفترة الحالية فى مختلف البطولات العالمية والقارية وخاصة المؤهلة منها لاولمبياد طوكيو 2020 .



واشار ان النتائج والميداليات التى يحرزها اللاعبون المصريون فى مختلف البطولات حاليا تعد مؤشرا ايجابيا على قدرة البعثة المصرية التى ستشارك فى الدورة الأوليمبية طوكيو 2020 على تحقيق نتائج مشرفة لمصر .



كانت هايدى عادل وشريف نظير لاعبا مصر للخماسى الحديث أول المتأهلين لأولمبياد طوكيو بعد فوزهما بذهبيتين فى التصفيات الافريقية التي اقيمت على ملاعب بلاتينيوم فى التجمع الخامس .



كما تأهل السباح على خلف الله لاعب منتخب مصر فى السباحة لتحقيقه زمن ٢١:٩٨ فى سباق 50 متر حرة بنصف نهائى بطولة العالم للسباحة التي أقيمت في كوريا يوليو الماضى .



وتأهل منتخب مصر للسباحة التوقيعية بمنافسات الأداء الفنى و الحر للفرق و منافسات الأداء الفني والحر للزوجى بعد احتلاله أفضل تصنيف أفريقى فى بطولة العالم.



و انضم الى قائمة الأبطال المتأهلين البطل عزمي محيلبة بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم لرماية الخرطوش بفنلندا برصيد 46 طبق فى النهائى ليصبح ثاني لاعب فى الرماية يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد زميله أحمد توحيد زاهر الحاصل على فضية بطولة كأس العالم للرماية والتي أقيمت بالمكسيك .



ومؤخرا أحرز منتخب مصر للسيدات تنس الطاولة ذهبية الفرق بعد فوزه على نيجيريا بنتيجة 3/2 وبذلك يتأهل إلى اولمبياد طوكيو وبذلك يضاف انتصار جديد لسجل الرياضة المصرية المشرف .



كما فاز منتخب مصر للرجال في المباراة النهائية أمام نيجيريا بأشواط الزوجي 3/1 ثم الفردي 3/0 ثم الفردي خسارة 3/0 ثم خسارة 3/2 ثم الفوز في آخر مواجهة فردية 3/0 لتحسم مصر لقب الرجال بعد الفوز بلقب السيدات.