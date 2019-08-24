مشابه لدول أخرى.. لطفي لبيب يطالب بتغيير العلم المصري

طالب الفنان لطفي لبيب؛ تغيير العلم المصري؛ موضحا أنه مشابه للعديد من الأعلام في بلاد العالم .



وردد لبيب خلال استضافته ببرنامج «مساء دي ام سي»؛ الذي يقدمه الإعلامي «رامي رضوان»؛: «أنا مش ضد العلم المصري؛ أنا عايز العلم المصري لا تخطئ فيه العين؛ أحنا نمتلك حاجات لا يملكها أحد في العالم مثل الأهرام وأبو الهول».



وطالب لبيب بعمل مسابقة عالمية لتصميم علم مصري يعبر عن الدولة المصرية ذات التاريخ العريق؛ وعلى جانب آخر تحدث لبيب عن حبه لصوت المطرب الشعبي الكبير محمد عبد المطلب؛ ونجاة .