عظمة الفنون المصرية تتجسد فى قلعة صلاح الدين

تقليد بدأ فى أشهر أغسطس منذ ٢٨ عام، اعتادت خلاله الثقافة المصرية غرس نبتة جديدة فى الحصن الرابض على مدخل القاهرة الفاطمية لتزهر ألوان من الفنون تعمل على تطوير الوعي والارتقاء بالمشاعر والوجدان، ففى الليلة السادسة لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء احتشد آلاف الجماهير من مختلف الأعمار بمسرح المحكى لمتابعة الصورة التي التقطتها دار الاوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر لأحد مشاهد عظمة الإبداع المصرى وكان بطلاها فريق كايرو باند بقيادة مؤسستاه العازفتان سما سليمان ( هارب ) – رانيا عمر ( فلوت ) وامير الغناء العربى هانى شاكر .



وبين الجموع المتذوقة للفنون الراقية عزف فريق كايرو باند مجموعة من أشهر الألحان الشرقية القديمة والمعاصرة بأسلوب مبتكر يعتمد في أداء الصولوهات على آلتى الهارب والفلوت منها قضية عم أحمد عمر خيرت ، اهواك ، طير الوروار ، الفن ، الحب اللى كان ، يا مسافر وحدك ، نسم علينا الهوا وغيرها .



ووسط مظاهرة حب وحفاوة بالغة تجلى امير الغناء هانى شاكر فى تقديم باقة مختارة من أعماله الجماهيرية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى كان منها بلدى ، بحبك انا ، قبل اما اشوفك ، يا ريتنى ، وعد منى ، مشتريكى متبيعيش ، نسيانك صعب ، لو بتحب ، لسه بتسالى ، على الضحكاية الى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية منها من غير ليه مسا النور والهنا ، طاير يا هوا ، جانا الهوا .