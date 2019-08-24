ليلة لاتنسى.. إيمي سالم برفقة مصطفى فهمى وزوجته في الساحل الشمالي

نشرت الفنانة إيمي سالم، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت إيمي سالم في الصورة برفقة الفنان مصطفى فهمى وزوجته الإعلامية فاتن موسي بالساحل الشمالي.



وعلقت إيمي سالم على الصورة قائلة: "هذه الليلة بالتحديد كانت واحدة من أفضل الليالي التي قضيتها .. شكرا فاتن ومصطفى فهمى على هذه الليلة التى لاتنسى"



وكانت إيمي سالم خاضت سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل "طلقة حظ" وتعاونت من خلاله مع نخبة كبيرة من الفنانين.



"طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر ومحمد أنور وهبة مجدي وأيتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.

