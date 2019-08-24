ليلى زاهر فى إطلالة جذابة بالأبيض والأسود .. شاهد

نشرت ليلى ابنة الفنان أحمد زاهر مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



ظهرت ليلى زاهر خلال الصورة بإطلالة أنيقة بالألوان والأبيض والأسود نالت إعجاب متابعيها، وعلقت قائلة "يمكنني انت"



وكان اول ظهور لـ ليلى أحمد زاهر مع النجم تامر حسني في فيلمه "كابتن هيما" عام 2008.



يذكر ان النجم أحمد زاهر شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "ولد الغلابة" بجانب أحمد السقا، محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، مجدى بدر، وآخرون، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى، للمنتج صادق الصبّاح.