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الجيش الياباني: صواريخ كوريا الشمالية لم تسقط في بحر اليابان

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:20 ص
صاروخ باليستي كوري
صاروخ باليستي كوري شمالي
أحمد قاسم
أصدر الجيش الياباني، اليوم السبت، بيانًا عاجلًا كشف فيه أن المقذوفات التي أطلقتها كوريا الشمالية منذ قليل باتجاه بحر اليابان لم تسقط في اليابان.

وقال الجيش في البيان الذي نشرته وكالة "يونهاب" للأنباء: "الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية لم تصب أراض اليابان أو منطقتها الاقتصادية الخالصة".

من جانب آخر، أكدت قوات خفر السواحل اليابانية إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية يوم السبت ونبهت السفن إلى ضرورة الابتعاد عن أي حطام.

وتوقع كيم هيون-تشونج نائب مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي استئناف محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قريبا وذلك بعد اجتماعه مع بيجن، الخميس.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، كيم يون هان، الجمعة، عندما سئل عن تصريحات ري "نتطلع إلى تحقيق تقدم في محادثات نزع السلاح النووي فيما يتعلق بالثقة والاحترام المتبادلين بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وأن يثمر ذلك عن نتائج إيجابية".

وأطلقت كوريا الشمالية عددا من الصواريخ قصيرة المدى في الأسابيع الأخيرة احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وحيازة أسلحة جديدة، الأمر الذي زاد استئناف المحادثات تعقيدا.

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