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فن

فنان عظيم.. بوسى شلبى برفقة سمير غانم في الساحل الشمالي

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:42 ص
بوسى شلبي وسمير غانم
بوسى شلبي وسمير غانم ودلال عبد العزيز
محمد بدران
نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة جديدة له من خلال حسابهت الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت بوسي شلبي في الصورة برفقة الفنان الكبير سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز بالساحل الشمالي، وعلقت على الصورة قائلة "ربنا يديك الصحة يا فنان يا عظيم سمير غانم"

يذكر أن الإعلامية بوسي شلبي كانت متزوجة من الفنان الكبير محمود عبد العزيز طوال 18 عاما وظلت معه حتى وفاته.

وتقدم الإعلامية بوسى شلبى برنامجها أحلى النجوم على قناة المحور يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشرة.
فنان عظيم.. بوسى شلبى برفقة سمير غانم في الساحل الشمالي

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