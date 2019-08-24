الجيش البرازيلي يتدخل لمكافحة حرائق الأمازون.. وترامب يعرض خدماته

هدد زعماء أوروبيون، أمس الجمعة بإنهاء اتفاق تجاري مع أمريكا الجنوبية مما يعكس قلقا وغضبا دوليين متصاعدين من البرازيل في الوقت الذي أدى فيه عدد قياسي من الحرائق في غابات الأمازون المطيرة إلى زيادة الأزمة البيئية المتزايدة.



وفي مواجهة موجة من الإدانة الدولية عبأ الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الجيش للمساعدة في مكافحة الحرائق في الوقت الذي شنت فيه إدارته هجوما دبلوماسيا في محاولة لإصلاح العلاقات.



وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها "تشعر بقلق عميق" بسبب حرائق الغابات التي من المتوقع الآن أن تُطرح للنقاش في اجتماع قمة لزعماء مجموعة السبع في فرنسا في مطلع الأسبوع.



وأعلن ترامب أنه عرض على نظيره البرازيلي جايير بولسونارو مساعدة أميركية في مكافحة حرائق غابة الأمازون، حيث قال في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع "تويتر": ”لقد تحدّثت للتو مع الرئيس بولسونارو"، مؤكدا أن آفاق التعاون التجاري بين البلدين "قد تكون أقوى من أي وقت مضى".



وتابع ترامب أنه عرض على الرئيس البرازيلي مساعدة الولايات المتحدة في مكافحة حرائق غابة الأمازون المطرية، وأضاف أن الولايات المتحدة "جاهزة للمساعدة!".