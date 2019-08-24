تحرير 272 مخالفة في حملة مكبرة للمرافق بالمنوفية

شن مجلس مدينة قويسنا تحت إشراف اللواء أشرف البيه حملة مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية لإزالة الإشغالات والتعديات على الشارع.



وأسفرت الحملة عن تحرير 27 محضر تعديات على الطرق ووضع اعلانات بدون ترخيص، كما تم تحرير 132 محضر رفع إشغالات بشوارع المدينة ، وتم تحرير 119 حالة ضبط اشغالات.



وأكد رئيس المدينة علي استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي بالتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على الشكل الجمالي.