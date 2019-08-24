إصابة 4 في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص، على طريق الجمالية المنزلة بإصابات خطيرة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى، وتوك توك يستقله ٣ أشخاص على طريق الجمالية المنزلة مما الى اصابة اربعة باصابات خطيره.



انتقلت سيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتم نقل المصابين الى مستشفى، الطوارئ وجار،تحرير محضرا بالواقعة.

