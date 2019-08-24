أول تعليق من أمريكا على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي جديد

أعلن مسئولًا بارزًا بالإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ بتجاه بحر اليابان.



وأضاف المسؤول: "الولايات المتحدة تتشاور عن قرب مع اليابان وكوريا الجنوبية بشأن هذا الأمر".



وقال الجيش في البيان الذي نشرته وكالة "يونهاب" للأنباء: "الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية لم تصب أراض اليابان أو منطقتها الاقتصادية الخالصة".



من جانب آخر، أكدت قوات خفر السواحل اليابانية إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية يوم السبت ونبهت السفن إلى ضرورة الابتعاد عن أي حطام.



وتوقع كيم هيون-تشونج نائب مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي استئناف محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قريبا وذلك بعد اجتماعه مع بيجن، الخميس.



وقال نائب المتحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، كيم يون هان، الجمعة، عندما سئل عن تصريحات ري "نتطلع إلى تحقيق تقدم في محادثات نزع السلاح النووي فيما يتعلق بالثقة والاحترام المتبادلين بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وأن يثمر ذلك عن نتائج إيجابية".



وأطلقت كوريا الشمالية عددا من الصواريخ قصيرة المدى في الأسابيع الأخيرة احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وحيازة أسلحة جديدة، الأمر الذي زاد استئناف المحادثات تعقيدا.