بعد ساعات من فوز الاهلى على إطلع بره.. رمضان صبحى فى حفل محمد رمضان بمارينا

إستغل لاعب النادى الاهلى رمضان صبحى قرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمنح اللاعبين راحة سلبية 3 أيام، وحضر حفل النجم محمد رمضان الذى أقيم بعد ساعات من مباراة الفريق الاحمر ضمن البطولة الأفريقية.



وحقق الأهلي فوزًا على «اطلع بره» بطل جنوب السودان بنتيجة 9-صفر، في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.



كاد التدافع الكبير الذي حدث مساء الجمعة أن يفسد حفل النجم محمد رمضان والذى أقيم ببورتو مارينا فى الساحل الشمالى، وقد نشبت اشتباكات قوية بين الحراس المكلفين بعملية التأمين وعدد من الشباب الذين حاولوا دخول الحفل دون تذاكر.



وقدم محمد رمضان مجموعة كبيرة من أغنياته التى صورها على طريقة الفيديو كليب والأغانى المنفردة أيضا منها، مافيا، نمبر وان، أنا الملك، أقوى كارت، القمر، فيرس، و3 أغنيات جديدة"السلطان، فرزاتشى، كزانوفا".



وقد وافقت نقابة المهن الموسيقية اليوم على منح التصاريح الخاصة بحفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي الجمعة 23 أغسطس، بصفته عضوا بنقابة المهن التمثيلية بعد أن تلقت النقابة خطابا بالموافقة من الدكتور أشرف زكي.



فى الوقت نفسه تعهد محمد رمضان بالظهور على المسرح بالشكل اللائق بما لا يتعارض مع قواعد النظام العام.



يذكر أن رمضان من حقه إحياء حفل غنائي بعد الحصول على تصريح نقابة المهن الموسيقية بصفته عضوا عاملا في إحدى النقابات الفنية وتحصيل الرسم النسبي المقرر قانونا.