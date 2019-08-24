ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مصر في عيون أبنائها والحرب على الارهاب بثقافة الغربية

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:08 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
استعرض بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي بمدينة سمنود المجهودات الكبيرة للقوات المسلحة والشرطة في حربهما على الإرهاب وما يقدمانه من تضحيات بشرية في سبيل القضاء على شبح الارهاب، وذلك خلال محاضرة نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الغربية تحت عنوان "لا للإرهاب"، أكد خلالها طارق أبو طاحون أن الارهاب وأن طالت الحرب ضده فهو زائل لا ريب في ذلك، وهي ضريبة يدفعها الشعب المصري وأبناءه الأبطال من الجيش والشرطة في سبيل بناء وطن قوي قادر على مواصلة التنمية التي تشهدها مصر، بعد أن تخلصت من حكم الارهابية.

أوضح "أبو طاحون" أن على الأسرة دور كبير في حماية أبنائها من براثن الأفكار الارهابية من خلال غرس كل أشكال التسامح وقبول الآخر داخل نفوسهم، ومساعدتهم على المساهمة في الأعمال التطوعية لخدمة وطنهم والتفاعل مع مشكلاته، والتعرف على الشخصيات المصرية التي خدمت الوطن في العديد من المجالات، مع عدم استخدام العنصرية ضدهم أو التمييز فيما بينهم.

استكمل قصر ثقافة الطفل بطنطا فعاليات دورة تعليم لعبة الشطرنج بمشاركة مجموعة من الأطفال بحضور د. محمد شعيب رئيس لجنة حكام الشطرنج بالغربية، تعرفوا خلالها على تاريخ نشأة لعبة الشطرنج وأهم المبادئ والقوانين للعبة، فيما شهد بيت ثقافة السنطة ومكتبة صرد الثقافية اقامة ورش ومعارض للرسم تضمنت العديد من لوحات الأطفال المشاركين التي وصفت مصر وأهم معالمها السياحية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثقافة الغربية تناقش دور المرأة المصرية في ثورة 30 يونيو

ثقافة الغربية تناقش «تأملات في ثورات مصر»

ثقافة الغربية تناقش اهتمام الدولة بقضايا الشباب

تامر الشهاوي: انفجار معهد الأورام يدل على خسة الإرهاب

لن ينالوا من عزيمتنا.. محافظ الغربية يعزي أسر ضحايا انفجار معهد الاورام في ميت حبيب

قصور الثقافة تتصدى لـ الأفكار المتطرفة بـ الفنون والإبداع

ترشيحاتنا

زهير قنوع يشيد بـ نسرين طافش: فنانة شاملة.. وهكذا علقت نسرين

بملابس غير لائقة منة فضالي تمارس الرياضة مع مدربها على البحر... فيديو

منة فضالي تبهر متابعيها بجمالها بعدة صور من مسلسل قيد عائلي 2

دينا الشربينى ببطن مكشوف مع عمرو دياب فى فرح بالساحل الشمالى.. فيديو

يتبركون بها.. بئر العين وضريح شيخون مقصد أهالى سوهاج طلبا للانجاب والشفاء.. الاستحمام داخله من الطقوس الرئيسية للزوار .. والمشرف على المكان يكشف تاريخه

حظك اليوم السبت 24/8/2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان يطير فى الهواء بحفله فى الساحل الشمالى.. صور

بملابس شفافة وزي ملاكم.. محمد رمضان يشعل مسرح حفله بمارينا.. شاهد

هاني شاكر يتألق فى حفله بمحكى القلعة.. صور