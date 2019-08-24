مصر في عيون أبنائها والحرب على الارهاب بثقافة الغربية

استعرض بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي بمدينة سمنود المجهودات الكبيرة للقوات المسلحة والشرطة في حربهما على الإرهاب وما يقدمانه من تضحيات بشرية في سبيل القضاء على شبح الارهاب، وذلك خلال محاضرة نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الغربية تحت عنوان "لا للإرهاب"، أكد خلالها طارق أبو طاحون أن الارهاب وأن طالت الحرب ضده فهو زائل لا ريب في ذلك، وهي ضريبة يدفعها الشعب المصري وأبناءه الأبطال من الجيش والشرطة في سبيل بناء وطن قوي قادر على مواصلة التنمية التي تشهدها مصر، بعد أن تخلصت من حكم الارهابية.



أوضح "أبو طاحون" أن على الأسرة دور كبير في حماية أبنائها من براثن الأفكار الارهابية من خلال غرس كل أشكال التسامح وقبول الآخر داخل نفوسهم، ومساعدتهم على المساهمة في الأعمال التطوعية لخدمة وطنهم والتفاعل مع مشكلاته، والتعرف على الشخصيات المصرية التي خدمت الوطن في العديد من المجالات، مع عدم استخدام العنصرية ضدهم أو التمييز فيما بينهم.



استكمل قصر ثقافة الطفل بطنطا فعاليات دورة تعليم لعبة الشطرنج بمشاركة مجموعة من الأطفال بحضور د. محمد شعيب رئيس لجنة حكام الشطرنج بالغربية، تعرفوا خلالها على تاريخ نشأة لعبة الشطرنج وأهم المبادئ والقوانين للعبة، فيما شهد بيت ثقافة السنطة ومكتبة صرد الثقافية اقامة ورش ومعارض للرسم تضمنت العديد من لوحات الأطفال المشاركين التي وصفت مصر وأهم معالمها السياحية.