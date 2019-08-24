كتابات حافظ إبراهيم بثقافة الدقهلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية، حيث عقد نادي الأدب ببيت ثقافة اجا ورشة ادبية بعنوان "كتابات مؤسسة حافظ إبراهيم" شارك فيها الشعراء سمير يوسف ومحمد المتولى مسلم وتحية ياسين، وتوالت القصائد حيث القي فيها الشعراء يحي شبانه "حلم الفانوس، لو كان بإمكانى"، احمد الزهيري وقصيدتى "مانيش فى القصة"، انا شاهد " السيد السعدونى وقصيده "ست الحزن"، طه شعبان وقصيدة "لماذا البحر ﻻينقص، ومقال للحاجه تحية ياسين بعنوان "إبنى إبنك وﻻ تبنلوش"، بينما عقدت مكتبة اتميدة لقاء شعرى للشاعرة صفاء أبو صبيحة، تناولت فيها قصائدها ورباعيات صلاح جاهين، وشارك محمد أحمد معوض بقصيدة "قراءة جديدة فى كتاب بالخيانة" ومجموعة من المواهب.



احتفالا بعيد وفاء النيل نظم قصر ثقافة منية النصر وبيت ثقافة السنبلاوين محاضرات عن "أهمية نهر النيل وكيفية المحافظة عليه من التلوث"، تناولت أهمية النيل للمصريين وبناء الحضارة المصرية وتقديسهم للنيل، وشرح مقولة هيرودوت "ان مصر هبة النيل"، كما تناول السلبيات التي تمارس في نهر النيل من القاء القمامة وتلوث مياه النيل، وبينت أن نهر النيل يمثل أهمية اقتصادية كبيرة على مر العصور لمصر.



نظمت قصور ثقافة "الطفل، نعمان عاشور، نجيب سرور، البرامون، ميت الفرماوى، منية النصر"، وبيوت ثقافة "طلخا، السنبلاوين، على مبارك، دكرنس، بلقاس، شربين، المطرية، بنى عبيد، الدروتين، المقاطعة، بداوى، اجا، البصراط، الجمالية، اويش الحجر"، ومكتبات "بسنديلة، العيادية، اللاوندى، الجوابر، اتميدة، كفر بهيدة، راس الخليج، تمى الامديد، دماص، سنتماى، حسن طوبار، شبراسندى، كفر الترعة، ميت سلسيل، ابوقراميط، كفرغنام" أنشطة برنامج قصة وقصقوصة وعروسة، إلي جانب ورشة صنع خروف من الفوم والقطن بقصر ثقافة نعمان عاشور.