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فن

إيرادات كبيرة لفيلم Toy Story 4 فى شباك التذاكر العالمى

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:31 ص
Toy Story 4
Toy Story 4
محمد نبيـل
حقق فيلم الأنيميشن الشهير Toy Story 4 إيرادات كبيرة فى شباك التذاكر العالمي وصلت إلى حوالى مليار و18 مليون دولار أمريكي منذ طرحه يوم 21 يونيو الماضى.

الفيلم يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آنى بوتس،كيانو ريفز، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لورى ميتكالف، بونى هانت، جودى بنسون، لورى آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكى، إستل هاريس، جيف بيدجون.

تدور أحداث الفيلم، بعد أن أصبح كلا من وودي وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بوني"، يكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها وهي الشوكة "فوركي"، التي تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول وودي وأصدقاءه إنقاذها وإرجاعها لبوني.

وأثناء رحلته يقابل اللعبة "بو" التي فُقدت سابقا في الجزء السابق، وتبدأ إقناع وودي بالذهاب معها إلى مدينة الألعاب، حيث الكثير من الأطفال هناك، فيجد وودي نفسه مشتتا بين اكتشاف عالم جديد، أو العودة بفوركي إلى بوني.

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