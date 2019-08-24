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ثقافة

الأديب مجدي شلبي بثقافة الدقهلية

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:31 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية بمواقع فرع ثقافة الدقهلية، حيث عقد قصر ثقافة نجيب سرور لقاء شعري أداره مصطفى الشرقاوي.

بدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم للطفل عمرو إبراهيم عامر، شارك فيه لفيف من الشعراء والأدباء بقصائد متنوعة منها عامية وفصحى ورومانسية، من الشعراء "الزاهد عبد العزيز وقصيدة رسايل، أحمد الشرقاوي وقصيدة وصية، طه العزب وقصيدة رسالة من فتاة ريفية، أحمد شحاته وقصيدة ربك لما خلق آدم، إسلام نبيل وقصيدة ارحلي، مسعد البحراوي وقصيدة ياوطن اعزف".

كما شارك مواهب من رواد القصر منهم فاطمة رضا وقصيدة "أمي اللي صبرت على الألم"، ونسمة رمضان وقصيدة "محطات في حياة طالب ثانوي"، ولينا الشرقاوي "واخدني فين"، حنين أشرف "عشانك يا مصر"، وأمل عبدا لكريم "بحبك يا مصر"، وملك فؤاد شعبان و"عيد ميلاد"، واختتم اللقاء بتوزيع شهادات تقدير وهدايا تذكارية على الموهوبين والشعراء.

وعقد بيت ثقافة طلخا ندوة أدبية للشاعر أحمد الجزار خلال حفل تكريم الشاعرة منى المنير شارك فيها الشعراء من أعضاء النادي بقصائد متنوعة في حب مصر، بينما نظم قصر ثقافة منية النصر لقاءً أدبيا مفتوحا للأديب مجدى شلبي، تناول مشواره الأدبي واختراعة للقصة الومضة وطريقة صياغتها، كما استمع إلى بعض المواهب فى إلقاء الشعر والغناء من رواد القصر.

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