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فن

بعد 3 أشهر من إنطلاقه.. إيرادات فيلم Aladdin عالميا

السبت 24/أغسطس/2019 - 06:30 ص
مينا مسعود
مينا مسعود
محمد نبيـل
حقق فيلم Aladdin إيرادات وصلت إلى حوالى مليار و40 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، بعد أن طرح الفيلم يوم 24 من شهر مايو الماضى.

وانطلق فيلم Aladdin للنجم ويل سميث والفنان مينا مسعود ذو الأصول المصرية لأول مرة فى الشرق الاوسط من الأردن.

الفيلم تشارك فى بطولته نعومى سكوت وتقدم دور ياسمين، وتدور أحداثه عن القصة الكلاسيكية الشهيرة علاء الدين.

علاء الدين طفل شوارع يجوب طرقات مدينة كبيرة مزدحمة مع صديقه المخلص القرد آبو، فيصادف الأميرة ياسمين ويقع في غرامها، لكنه يذهب إلى السجن ويتورط في مؤامرة لحُكم الأرض من تخطيط مستشار السلطان جعفر بمساعدة مصباح غامض لديه قوى سحرية.

وكان مهرجان الجونة السينمائي قد أعلن عن حضور الممثل المصري- الكندي مينا مسعود الدورة الثالثة للمهرجان، التي ستقام في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.

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