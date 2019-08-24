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قناة الحياة: عودة ريهام سعيد للشاشة رهن نتائج التحقيقات

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:31 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
محمد نبيـل
أعلنت ادارة شبكة قنوات الحياة أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا، ومقدمة البرنامج الإعلامية ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا تحدثت فيها عن السمنة وخاصة السيدات البدينات وانهن عبء على المجتمع، حسب وصفها.

وأكدت خلال بيان رسمى أن إيقاف ريهام سعيد سيستمر إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام معها ويتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر، كما تؤكد شبكة قنوات الحياة انها تحترم كافة مشاهديها و تتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز و اللائق بجمهورها.

وأكدت شبكة قنوات الحياة أنها تحترم جميع مشاهديها وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها.

وقالت نقابة الإعلاميين، في بيان قبل ساعات، إنها قررت عقد اجتماع طارئ، لبحث أزمة تصريحات ريهام سعيد الأخيرة، وذلك من منطلق مسؤوليتها في ضمان الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين، وضمان أداء الإعلامى رسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه، فى إطار الالتزام بأحكام الدستور، والبعد عن الإسفاف أو التمييز بين المواطنين.

وأكد البيان أن الاجتماع يأتي أيضا، بناء على تقرير لجنة الرصد والمتابعة بشأن ما ورد بحلقة برنامج صبايا تقديم ريهام سعيد المذاع على قناة الحياة من ألفاظ وعبارات وأوصاف لا تليق، وتحمل إهانة وتمييزا للمرأة المصرية، فى الوقت الذى لا تدخر فيه القيادة السياسية جهدا فى الارتقاء والعلو من شأن المرأة، فى جميع المحافل الداخلية والخارجية.

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