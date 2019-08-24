قبول جميع الأطفال فوق سن 5 سنوات بالمدارس الرسمية للغات بأسوان

أعلن الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، عن قراره بقبول جميع الأطفال "فوق سن خمس سنوات" من المتقدمين للإلتحاق بالمدارس الرسمية للغات وذلك بالتنسيق بين إدارة التجريبيات وتوجيه رياض الأطفال.





وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن ذلك القرار يأتى لاستيعاب كافة الأعداد بعد توفير الأماكن اللازمة وطاقم التدريس.





وأشار الدكتور السيد الفيومى بأن هذا القرار يأتى أيضًا تلبية لرغبة أولياء الأمور وحرصًا من المديرية على مصلحة هؤلاء الأطفال.



